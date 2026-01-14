Sanità digitale, la Asl Toscana Nord Ovest completa una delle più grandi digitalizzazioni d’Italia

Written by admin• 1:15 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest ha portato a compimento uno dei più ampi processi di digitalizzazione sanitaria a livello nazionale. Oggi la diagnostica è quasi totalmente digitalizzata e gli esami sono disponibili in tempo reale agli specialisti dell’azienda all’interno di un unico ecosistema informatico.

Il sistema raccoglie milioni di documenti e immagini cliniche in un database centralizzato, accessibile in sicurezza dai professionisti sanitari secondo regole precise di tutela della privacy. I nuovi percorsi di digitalizzazione, che entreranno a regime entro marzo 2026, coinvolgono in particolare Pneumologia, Cardiologia, Neurologia e Medicina dello Sport.

Gli ultimi sviluppi sono stati presentati all’ospedale Apuane di Massa, uno dei nodi principali della rete aziendale. «Grazie a un sistema informativo multidisciplinare – ha spiegato il direttore sanitario Giacomo Corsini – oggi gli specialisti possono consultare in tempo reale tutti gli esami radiologici, cardiologici ed endoscopici di un paziente, migliorando precisione e rapidità delle diagnosi».

Per Giuliano Biselli, direttore dell’ospedale Apuane e coordinatore della rete ospedaliera, il principio guida è «non far girare i pazienti, ma far girare le informazioni», consentendo ai professionisti di collaborare anche a distanza su un quadro clinico completo.

Il progetto rientra nel piano triennale per la transizione digitale dell’Asl e copre un ampio nucleo di esami, tra cui elettrocardiogramma, holter, ecografie, spirometrie, polisonnografie, broncoscopie, EEG ed elettromiografie. Tutte le strutture di Cardiologia del territorio sono già state o stanno per essere digitalizzate.

La nuova piattaforma accompagna il paziente dalla prenotazione al Cup 3.0 fino alla refertazione, con risultati consultabili anche dal Fascicolo Sanitario Elettronico, riducendo spostamenti, tempi di attesa e migliorando la comunicazione tra ospedale e territorio.

«La transizione digitale è il presupposto per servizi più efficienti e sostenibili – ha spiegato Alessandro Iala, direttore della struttura Transizione al digitale – in un contesto di popolazione sempre più anziana e di tecnologie sempre più avanzate. La nostra Azienda, in collaborazione con Estar–ICT, si conferma all’avanguardia».

I primi benefici sono già visibili, come dimostrato nella Pneumologia di Massa, dove esami complessi come spirometrie e polisonnografie possono ora essere consultati, analizzati e refertati in modo integrato, con vantaggi concreti per operatori e pazienti.

