Montopoli celebra Nora Giacobini, pedagogista e filosofa

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Il Comune di Montopoli rende omaggio a Nora Giacobini, docente, pedagogista e filosofa che tra il 1950 e il 1953 insegnò all’Istituto Magistrale della città, lasciando un segno profondo nella scuola e nel Movimento di Cooperazione Educativa. Sabato 17 gennaio alle 15, nella sala consiliare, si terrà il convegno “Educare al futuro. La scuola di Nora Giacobini”.

Studiosa innovatrice, Giacobini promosse un’idea di scuola centrata sull’ascolto, sulla creatività e sulla partecipazione degli studenti, criticando i sistemi di valutazione tradizionali. A Montopoli introdusse anche la redazione di un giornalino scolastico, il “4 -”, coinvolgendo direttamente gli alunni nel lavoro didattico.

«È un modo per riscoprire un tassello importante della storia della nostra scuola – spiega la sindaca Linda Vanni – e per riflettere su un’idea di educazione ancora oggi attuale».

Al convegno interverranno Giancarlo Cavinato (MCE Venezia Mestre), Martina Mocci, Giorgio Testa, Caterina di Pasquale (Università di Pisa), Marta Galluzzo (MCE Pisa) e Antonio Ronco (MCE Lucca). Al termine è prevista una visita all’ex Istituto Magistrale, oggi Conservatorio Santa Marta, dove Giacobini insegnò.

