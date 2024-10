Prosegue il piano delle manutenzioni straordinarie nei vari cantieri della città: il punto

Scritto da admin• 8:17 am• Attualità, Pisa

PISA – Cantieri in corso a Pisa per riqualificare i manti stradali più deteriorati, alcuni conclusi da poco ed altri pronti a partire. Prosegue il piano delle manutenzioni straordinarie che il Comune di Pisa porta avanti in collaborazione con Pisamo nei vari quartieri cittadini.



Cantieri appena conclusi in questi giorni a Porta a Lucca, dove è stata completata la riasfaltatura di via Rindi e via Piave. La riqualificazione di via Rindi, attesa da molti anni e segnalata più volte nei momenti di confronto con i cittadini a causa della presenza di dossi e avvallamenti provocati dalle radici dei pini, ha previsto il rifacimento del manto stradale per una superficie complessiva (tra via Rindi e via Piave) di 8mila metri quadrati di asfalto e un investimento di 184mila euro. Appena concluse anche le riasfaltature di via Canavari e via Giusti tra le Nazioni nel quartiere Don Bosco per ulteriori 5mila metri quadrati e una spesa di 115mila euro. Cantieri in corso anche in centro storico per completare le manutenzioni dei lastricati, con partenza dei lavori lunedì in via della Faggiola.

“In questi anni di amministrazione – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – stiamo continuando a portare avanti il grande piano delle manutenzioni che abbiamo esteso a tutti i quartieri della città. Un’opera che prosegue anno per anno, muovendosi su un doppio binario: da un lato il continuo confronto con i cittadini, dei quali raccogliamo segnalazioni e richieste, dall’altro la programmazione scientifica degli interventi, grazie alla mappatura completa di tutti gli asfalti comunali che ci consente di stabilire la scala di priorità di intervento. Da giugno a ottobre 2024 l’opera di manutenzione straordinaria ha visto nuovi asfalti per una superficie pari a quasi 64mila metri quadrati e un investimento di circa 1,5 milioni di euro. Se aggiungiamo le asfaltature in programma fino a marzo 2025, arriviamo a coprire una superficie di 102mila metri quadrati, pari a circa 14 campi da calcio, per una spesa complessiva di 2,3 milioni di euro. Oltre agli asfalti l’Amministrazione sta portando avanti un piano di manutenzione straordinaria di lastricati in centro storico e marciapiedi, con lavori ancora in corso, che ha visto un primo lotto di 1,7 milioni di euro in fase di conclusione e un altro lotto di lavori programmati per il nuovo anno per ulteriori 1,5 milioni di euro. Tra fine 2023 e 2024 sono stati investiti complessivamente 5,5 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie: investimenti importanti fatti con risorse proprie dell’Amministrazione, per portare avanti un’opera di riqualificazione costante che copre tutti i quartieri e che per noi significa realizzare in maniera concreta interventi che migliorano la qualità della vita quotidiana dei cittadini.”

Da giugno a ottobre 2024 sono stati eseguiti asfaltiin via della Seta a Putignano, piazza Viviani a Marina di Pisa, via delle Margherite a Tirrenia, via Fazio degli Uberti al parcheggio di via Pietrasantina, via Tevere, via Arno, via Cimabue, via Gabba, via Traini, via Diotisalvi a Porta Nuova, via Battisti e via Pellico in zona Stazione, parcheggio di via di Gello a Porta a Lucca, via della Ripaiola e via Fonda a Riglione, via Veneto, via Emanuele Filiberto Duca D’Aosta, via Medaglie d’Oro, via Pellizzi, via Donadoni, via Mancini, via delle Trincere, via Giusti tra le Nazioni, via Canavari e via Garibaldi a Don Bosco, via Rindi e via Piave a Porta a Lucca.

I prossimi interventi agli asfalti previsti tra novembre 2024 e marzo 2025 riguarderanno: viale D’Annunzio (tratti), via Biancospini a Tirrenia, via Barattulaia in zona via Cattaneo, via San Michele degli Scalzi e via Masaccio a Porta a Piagge, via Sant’Agostino (tratti), via Cerboni, via dell’Omodarme a San Giusto, via Carlo Porta ai Passi, via Capannelle a Oratoio, via Gamerra a Porta a Lucca, via Monsignor Aiazzi a Calambrone, Lungarno Simonelli e Lungarno Galilei in centro storico, via Piccolomini (tratti) a San Piero a Grado, oltre ad altri interventi nel quartiere Cep e nel quartiere I Passi.

Lastricati in centro storico. Oltre al piano per la manutenzione degli asfalti, proseguono in tutto il centro storico i lavori per il rifacimento di lastricature e marciapiedi, in particolare nei quartieri di Santa Maria e San Francesco. L’intervento seguito da Pisamo rientra all’interno di un piano di manutenzioni straordinarie portate avanti dall’Amministrazione Comunale, per un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro. È stato concluso il primo lotto di lavori con i marciapiedi in via Roma, i lastricati di via San Nicola e i marciapiedi di via Risorgimento, per un totale di 1,2 chilometri quadrati. Concluso anche il rifacimento dei lastricati in via Carmignani, via Coccapani (350 metri quadrati) e di via Vernaccini (385 metri quadrati) e alcuni interventi in via Beccaria. Terminato anche il cantiere in via Vernagalli per 490 metri quadrati di lastricati e in fase di completamento i lavori in via Berlinghieri (580 metri quadrati). In partenza lunedì 21 ottobre il cantiere per il rifacimento del lastricato in via della Faggiola, mentre anche l’ultimo lotto, che prevede i lastricati di via Volta (570 metri quadrati), partirà a breve, nel mese di novembre.

Marciapiedi nei quartieri e nuovi lastricati programmati nel 2025. In programma per il 2025 un ulteriore lotto di lavori di manutenzione straordinaria a marciapiedi in vari quartieri e ancora ai lastricati in centro storico per un investimento di 1,5 milioni di euro, finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative e destinati ad opere per il miglioramento della sicurezza stradale. I lavori riguarderanno i lastricati di via Rigattieri e via Guido da Pisa; i marciapiedi di piazza Viviani, via Baracca, via Vittorio Veneto, via di Padula, via Pistolesi e via Bargagna. Previsti interventi anche alla rotatoria di Riglione, al triangolo di via Fiorentina, nel quartiere Cep e la manutenzione degli accessi al mare a Marina di Pisa.

Last modified: Ottobre 19, 2024