Edilizia popolare, la presidente di Apes Chiara Rossi nominata presidente della Commissione “Rigenerazione Urbana” di Federcasa

Scritto da admin• 10:28 am• Attualità, Pisa

Sindaco Conti: “Prestigioso incarico e un riconoscimento dell’importante lavoro svolto in questi anni da Comune e Apes”

PISA – La presidente di Apes, Chiara Rossi, è stata nominata presidente della Commissione “Rigenerazione Urbana” nell’ambito delle Commissioni Tecnico Consultive di Federcasa, l’associazione nazionale di categoria che raggruppa enti e aziende impegnati nella realizzazione e gestione di alloggi sociali.



La Commissione “Rigenerazione Urbana” si occupa in particolare di analizzare e sviluppare idee, modelli e soluzioni innovative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree urbane, ponendo al centro le esigenze delle persone e le nuove tendenze in ambito costruttivo e urbanistico.

“Voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni a Chiara Rossi per questo prestigioso incarico in un ruolo cruciale per affrontare le sfide future della rigenerazione urbana e del miglioramento degli spazi abitativi – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti. Una nomina che rappresenta anche un riconoscimento dell’importante lavoro svolto in questi anni sull’edilizia popolare da parte di Comune di Pisa e Apes. Come Amministrazione siamo da sempre impegnati per non lasciare indietro nessuno e per garantire a tutti un tetto sotto la testa. Basti pensare che dal 2018 a oggi, abbiamo investito complessivamente oltre 60 milioni di euro in edilizia popolare, grazie a risorse statali ottenute tramite bandi ministeriali, finanziamenti del PNRR e del programma Pinqua, il Piano Innovativo per la qualità dell’Abitare, e fondi propri dell’Amministrazione comunale. Risorse che sono state investite per realizzare nuovi alloggi ma anche per riqualificare gli alloggi di risulta che ristrutturiamo e mettiamo ogni anno a disposizione degli assegnatari: da qui a febbraio 2026 ne consegneremo altri 59”.

“Credo che la mia nomina rappresenti il riconoscimento dell’attività svolta da Apes in questi anni – dichiara la presidente di Apes Chiara Rossi – e, nello stesso tempo, un’opportunità per far apprezzare ancora maggiormente la società ed il nostro territorio a livello nazionale, valorizzando le professionalità dell’azienda che saranno chiamate a contribuire in maniera fattiva”.

Last modified: Ottobre 19, 2024