Prevenzione gratuita a Pisa: in piazza arriva il Camper della Salute

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PISA – Venerdì 3 aprile a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele II, arriva il Camper della Salute: una giornata dedicata alla prevenzione con screening e visite gratuite per i cittadini.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Pisa Host e dal Lions Club Pisa Certosa, con la collaborazione del Comune di Pisa, della Misericordia di Pisa, dell’Associazione Contro Melanoma e della Fondazione ISPRO Toscana.

Dalle ore 9 alle 17.30 sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test per valutare il rischio di diabete di tipo 2, visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma e controlli legati ai tumori del colon-retto e della mammella.

«Si tratta di una giornata fondamentale per la tutela della salute – sottolinea l’assessora Giovanna Bonanno –ma anche di un’importante occasione per diffondere la cultura della prevenzione e offrire a tutti, in particolare alle persone più fragili, accesso gratuito a controlli e screening».

Il programma prevede l’arrivo del camper alle ore 8, con l’allestimento dei punti di accoglienza e registrazione, e l’avvio degli screening dalle 9. I cittadini potranno ricevere nell’immediato indicazioni e risultati, grazie alla presenza di medici specialisti e volontari.

Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione del diabete, con il test gratuito FINDRISC, basato su abitudini di vita e parametri fisici, in grado di stimare il rischio di sviluppare la malattia nei successivi 10 anni.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione, aperta a tutta la cittadinanza.

Last modified: Marzo 30, 2026