Written by Marzo 30, 2026 5:29 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Toscana Aeroporti smentisce l’esistenza di accordi relativi agli stalli NCC presso l’Aeroporto di Pisa

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEToscana Aeroporti smentisce l’esistenza di accordi relativi agli stalli NCC presso l’Aeroporto di Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di smentita di Toscana Aeroporti, in riferimento a “stalli riservati” agli operatori NCC presso l’Aeroporto di Pisa.

In riferimento agli articoli pubblicati il 29 marzo 2026, riguardanti presunti “stalli riservati” e una presunta “concessione di spazi dedicati” agli operatori NCC presso l’Aeroporto di Pisa, Toscana Aeroporti S.p.A. smentisce l’esistenza di accordi in essere o la sottoscrizione di convenzioni nei termini riportati“.

Toscana Aeroporti precisa inoltre che, in quanto società quotata, diffonde esclusivamente informazioni supportate da atti formali e ufficiali e non riconosce come proprie eventuali dichiarazioni o interpretazioni provenienti da soggetti terzi“. 

Eventuali aggiornamenti, ove rilevanti, saranno comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali della Società, secondo le modalità previste e nel rispetto della trasparenza e correttezza dell’informazione“, conclude la nota.

Last modified: Marzo 30, 2026
Previous Story
Prevenzione gratuita a Pisa: in piazza arriva il Camper della Salute
Next Story
Ponte sullo Scolmatore. Eligi: “Ridare a Pisa il suo porto”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti