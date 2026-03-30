Toscana Aeroporti smentisce l’esistenza di accordi relativi agli stalli NCC presso l’Aeroporto di Pisa

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PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di smentita di Toscana Aeroporti, in riferimento a “stalli riservati” agli operatori NCC presso l’Aeroporto di Pisa.

“In riferimento agli articoli pubblicati il 29 marzo 2026, riguardanti presunti “stalli riservati” e una presunta “concessione di spazi dedicati” agli operatori NCC presso l’Aeroporto di Pisa, Toscana Aeroporti S.p.A. smentisce l’esistenza di accordi in essere o la sottoscrizione di convenzioni nei termini riportati“.

“Toscana Aeroporti precisa inoltre che, in quanto società quotata, diffonde esclusivamente informazioni supportate da atti formali e ufficiali e non riconosce come proprie eventuali dichiarazioni o interpretazioni provenienti da soggetti terzi“.

“Eventuali aggiornamenti, ove rilevanti, saranno comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali della Società, secondo le modalità previste e nel rispetto della trasparenza e correttezza dell’informazione“, conclude la nota.

Last modified: Marzo 30, 2026