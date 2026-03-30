Approvazione POC a Cascina. Giovanni Russo (PD): “L’unico contributo giunto dalle opposizioni è stato quello di provare a fare ostruzionismo”

Written by Redazione• 5:08 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Russo segretario PD Cascina a nome dell’Unione PD di Cascina.

“II Consiglio comunale di Cascina ha adottato il Piano operativo comunale. E’ un passaggio, amministrativo e politico, che non era scontato e che rappresenta un risultato importante raggiunto grazie all’impegno del sindaco, della giunta – e, in modo particolare, dell’assessora Masoni – del gruppo consiliare del Partito Democratico, degli altri gruppi di maggioranza e degli uffici comunali. Un piano operativo che guarda al futuro del nostro comune sempre tenendo in considerazione l’obiettivo della sostenibilità, prevedendo aree verdi, potenziamento delle strutture scolastiche e sportive, percorsi ciclabili, una rete di aree di piccoli spazi a parcheggio per eliminare la sosta lungo strada e una complessiva valorizzazione del territorio che passa prevalentemente attraverso strategie di recupero del dismesso. Senza dimenticare una particolare attenzione alla mobilità, avendo scelto di legare la pianificazione urbanistica al Piano Generale del Traffico“, si legge nella nota.

“Spiace che di fronte a un tema di rilevanza strategica per la nostra città, l’unico contributo giunto dalle opposizioni sia stato quello di provare a fare ostruzionismo con la presentazione di 883 proposte, strumentali, di emendamento al piano per provare ad impedirne l’adozione, a tutto discapito dei cittadini. Alla fine soltanto 24 di queste sono andate in discussione dimostrando che dalle stesse opposizioni, a partire dal consigliere Rollo, ci fosse totale assenza di consapevolezza rispetto alla materia in discussione. Di più: il fatto che il candidato a sindaco del centrodestra sia rimasto in silenzio nella fase di discussione della delibera ed in quella di dichiarazione di voto, è stata la conferma plastica di un vuoto politico di contenuti quando si è chiamati a discutere nel merito di tematiche così importanti“, continua la nota del PD cascinese.

“L’unica realtà, che Rollo evidentemente decide di ignorare non so se consapevolmente o meno, è che oggi le cittadine e i cittadini di Cascina hanno finalmente uno strumento di pianificazione completo che, dopo la pubblicazione sul BURT Regionale, sarà portato nuovamente alla loro attenzione per la presentazione di eventuali osservazioni. E tutto questo, ci preme sottolinearlo di nuovo, solo e soltanto grazie all’impegno, la dedizione e lo studio che in questa occasione, come in tutti e 5 gli anni di questo mandato, giunta e gruppi consiliari di maggioranza, a partire da quello del Partito Democratico, hanno sempre dimostrato“, conclude la nota stampa.

Last modified: Marzo 30, 2026