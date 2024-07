Università di Pisa. Presentazione delle Lauree Magistrali in Informatica

Scritto da admin• 11:37 am• Pisa, Cultura

PISA– Il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa organizza un evento speciale per presentare le sue lauree magistrali in Informatica. L’evento si terrà lunedì 15 luglio dalle 14:45 alle 17:00 nella Sala Gerace del Dipartimento di Informatica (Largo B. Pontecorvo 3). La partecipazione è libera previa registrazione. Per chi non potrà essere presente, sarà fornito un link per collegarsi online.

Durante l’incontro, saranno illustrate le opportunità offerte dai corsi di laurea magistrale in:

Computer Science

Data Science and Business Informatics

Computer Science and Networking

Informatics for Digital Health

Sarà un’occasione per conoscere l’offerta formativa, porre domande ai docenti e valutare se una delle lauree magistrali in Informatica all’Università di Pisa è la scelta giusta per il proprio futuro accademico e professionale.

Per maggiori informazioni e per il programma, visitare il sito: Presentazione lauree magistrali. Tutte le informazioni sull’Orientamento per Informatica sono disponibili qui: Orientamento Informatica.

