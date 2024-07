San Rossore più resistente ai cambiamenti climatici

Scritto da admin• 10:33 am• Pisa, Attualità

Presentazione del nuovo modello di gestione forestale: evento conclusivo del progetto europeo LIFE SySTEMIC



PISA – Foreste di San Rossore più resistenti ai cambiamenti climatici: martedì 16 luglio in Sala Gronchi a Cascine Vecchie iniziativa conclusiva del progetto europeo LIFE SySTEMiC.



Esperti internazionali, studiando i boschi del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, hanno elaborato un innovativo modello di gestione forestale chiamato GenBioSilvi che permetterà di aumentare il grado di diversità genetica delle popolazioni di piante e di conseguenza la resistenza alle variazioni del clima. Previste azioni mirate che sfruttano la rinnovazione naturale, tenendo conto di fattori importanti come la luce e come la protezione dall’azione degli ungulati. La ricerca ha coinvolto università e aree protette italiane, slovene e croate, con il Parco protagonista. Tra le specie studiate i pini domestici, le querce, i frassini ed altre latifoglie.



Il seminario inizierà alle 10 in Sala Gronchi con i saluti della vicepresidente del Parco Claudia Principe, è previsto un buffet e nel pomeriggio una visita verso i siti di studio. La giornata è aperta al pubblico, previa iscrizione al link https://forms.gle/eHoKVJz4zST3XazY9, ai dottori agronomi e forestali saranno rilasciati i relativi crediti formativi.



Il programma



Ore 10 – Saluti istituzionali: Claudia Principe, vicepresidente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli; Sandro Pieroni ed Elisabetta Gravano, Regione Toscana, direzione agricoltura e sviluppo rurale, settore forestazione

Ore 10.15 – Francesca Giannetti – Networking con il progetto SMURF “Sustainable Management models and valUe chains foR small

Ore 10.30 – Francesca Logli – I boschi della Tenuta di San Rossore

Ore 10.45 – Donatella Paffetti, Cristina Vettori – Gli obiettivi del progetto LIFE SySTEMiC

Ore 11 – Donatella Paffetti, Roberta Ferrante, Cesare Garosi, Davide Travaglini, Cristina Vettori – Il modello GenBioSilvi

Ore 11.15 – Donatella Paffetti, Cesare Garosi, Roberta Ferrante, Cristina Vettori – I siti di studio nella pineta di pino domestico della Tenuta di San Rossore: caratteristiche

Ore 11.30 – Davide Travaglini, Cesare Garosi – I siti di studio nella pineta di pino domestico della Tenuta di San Rossore: caratteristiche strutturali

Ore 11.45 – Davide Travaglini, Ilaria Ursumando, Francesca Logli – Trattamenti sperimentali nei siti di studio

Ore 12 – Davide Travaglini, Arianna Anichini, Cecconi, Ilaria Ursumando, Francesca Logli – Effetto dei trattamenti sulla rinnovazione forestale e relazioni con la fauna selvatica

Ore 12.15 – Discussione e conclusioni

Ore 12.45 – Buffet offerto dal progetto LIFE SySTEMiC

Ore 13.45 – Trasferimento verso i siti di studio

Ore 14.30 – Visita dei siti di studio nella pineta di pino domestico della Tenuta di San Rossore

Ore 16.00 – Trasferimento verso Cascine Vecchie e chiusura dell’evento



Al progetto LIFE SySTEMiC hanno partecipano l’Università di Firenze, il Parco Regionale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, D.R.E.AM. Italia, l’Istituto Forestale Sloveno, il Servizio Forestale Sloveno e l’Istituto di Ricerche Forestali Croato.

Last modified: Luglio 12, 2024