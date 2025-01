Presentazione del progetto “Non mi gioco il futuro” contro il disturbo da gioco d’azzardo a Pontedera

Written by admin• 1:02 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Venerdì 17 gennaio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso la sede dell’Unione Valdera, in via Brigate Partigiane 4 a Pontedera, sarà presentato il progetto “Non mi gioco il futuro”. L’incontro affronterà il tema dell’azzardo e illustrerà la rete di servizi territoriali, pubblici e privati, che collaborano per raggiungere le persone a rischio e indirizzarle verso i servizi competenti, oltre a fornire informazioni sui pericoli legati al gioco d’azzardo.

Gli obiettivi del progetto includono: ridurre i rischi attraverso una corretta informazione sui pericoli dell’azzardo e indirizzare chi ha sviluppato un disturbo verso i servizi di trattamento; offrire accoglienza, orientamento e supporto ai soggetti con disturbo da gioco d’azzardo e alle loro famiglie, tramite sportelli di ascolto sia in presenza che online; creare reti tra soggetti pubblici e privati per promuovere la prevenzione del gioco d’azzardo; raccogliere dati psicologici e criminologici legati al disturbo, in collaborazione con la Casa penale di Volterra.

Il programma dell’incontro prevede i saluti introduttivi di Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, la presentazione del progetto a cura di Marta Milianti, responsabile del Servizio dipendenze (SerD) di Pontedera, e la descrizione delle attività progettuali da parte di Sonia Cerrai, ricercatrice del CNR.

Last modified: Gennaio 15, 2025