A Pisa la tradizionale celebrazione di Sant’Antonio Abate con la cerimonia di investitura dei Capitani del Gioco del Ponte

PISA- Venerdì 17 gennaio, alle ore 18, nella chiesa di Sant’Antonio, si terrà la tradizionale celebrazione del Dì di Sant’Antonio Abate, che quest’anno diventa anche l’occasione per la cerimonia di investitura dei Capitani delle Nobili Magistrature del Gioco del Ponte. La celebrazione eucaristica, promossa dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte, avrà luogo nella chiesa omonima.

“L’importanza di Sant’Antonio Abate, purtroppo oggi meno sentita nelle città, ha radici profonde nella nostra cultura“, afferma l’assessore alle tradizioni, storia e identità di Pisa, Filippo Bedini. “In passato, soprattutto nelle campagne, questa ricorrenza segnava il ritorno della luce, con il sole che riprendeva forza e le giornate si allungavano, portando vita e fertilità ai campi. A Pisa, inoltre, il 17 gennaio è legato anche alla storicità del Gioco del Ponte, in quanto in questo giorno si disputava la ‘battagliaccia’. Per questo motivo, abbiamo deciso di inserire questa data nel calendario delle festività cittadine, con l’aggiunta della cerimonia di investitura dei Capitani delle Nobili Magistrature del Gioco del Ponte. Al termine dell’investitura, i partecipanti, insieme al Consiglio degli Anziani, sfileranno in corteo fino alla chiesa di Sant’Antonio per la Messa.“

Il programma prevede alle 16:15, in Logge di Banchi, la cerimonia di investitura dei Capitani delle Nobili Magistrature, seguita alle 17:15 da un corteo storico che, partendo dal Comune, raggiungerà Piazza Sant’Antonio passando per Corso Italia. La Messa propiziatoria, che avrà luogo alle 18 nella Chiesa di Sant’Antonio, vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, del Gonfalone del Comune e dei rappresentanti del Gioco del Ponte in abiti storici.

