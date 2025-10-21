Presentazione del libro “Nel corpo di me” di Aurora Piaggesi alla Feltrinelli di Pisa

Written by admin• 2:44 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 25 ottobre alle ore 18, la Libreria Feltrinelli di Corso Italia 50/A a Pisa ospiterà la presentazione del libro Nel corpo di me di Aurora Piaggesi. Il romanzo, che mescola realismo e visione, corpo e metafora, invita a riflettere sul significato di “dare la vita” e sulle soglie della comprensione di ciò che sfugge alla logica.

L’incontro sarà moderato dall’attrice Graziana Allegra, che curerà anche alcune letture, con la partecipazione della psicologa e psicoterapeuta Alessandra Testi.

La trama si concentra su Giada e Silvia, due donne le cui vite si intrecciano dopo un misterioso incidente nautico. Silvia scopre di essere incinta nonostante non abbia mai avuto rapporti con uomini, e la gravidanza impossibile costringe Giada a confrontarsi con paure, desideri e contraddizioni che credeva superate. Intorno a loro, il mondo — scienziati, media e curiosi — trasforma la vicenda in un vero e proprio spettacolo collettivo, accentuando il contrasto tra mistero e giudizio, amore e identità.

Il romanzo, finalista al Premio Clara Sereni 2022 con il titolo In umana concezione, esplora la maternità queer con un approccio surreale e simbolico, aprendo una riflessione sul rapporto tra identità, generare vita e la violenza sottile derivante dalla spettacolarizzazione di un’esperienza intima.

Biografia dell’autrice

Aurora Piaggesi, nata a Pisa nel 1989, vive a Roma, dove lavora come autrice e regista per la Comunicazione della Rai e come Direttrice Artistica della rassegna di radiodrammi dal vivo Radio Play Live, per la quale ha scritto e diretto sette progetti teatrali.

Tra le sue opere, il cortometraggio Mer(r)y Xmas! (2016), vincitore del premio Infinity Crowdemand e distribuito da Mediaset Infinity, e il progetto per lungometraggio In Umana Concezione (2017), da cui è tratto il romanzo Nel corpo di me (Ignazio Pappalardo Editore, 2019).

Il suo secondo lungometraggio, Detective per caso (2018), diretto da Giorgio Romano e prodotto da Addictive Ideas, è distribuito da Medusa Film su Amazon Prime Video. Nel 2021 ha scritto un secondo romanzo, Dove vivono le fate, ancora inedito.

Aurora Piaggesi è stata finalista a numerosi premi nazionali, tra cui il Premio Nazionale Drammaturgico “Antonio Conti”, il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni e il Premio Letterario Nazionale “Streghe, Vampiri e co.”. Nel 2024, lo spettacolo I giorni della Falena, da lei scritto e diretto, ha vinto sette premi al Festival Il Canotto Parlante, tra cui Migliore Opera e Miglior Regia.

Last modified: Ottobre 21, 2025