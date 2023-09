Presentato il cartellone della Città del Teatro di Cascina nel trentennale della Fondazione Sipario Toscana

Scritto da admin• 2:29 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Venerdì 1° settembre è stata presentata la stagione 2023-2024 della Città del Teatro di Cascina, con un cartellone ricco di eventi, spettacoli, musica e laboratori in occasione del trentennale della Fondazione Sipario Toscana.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente Pier Paolo Tognocchi, la Vicepresidente e Direttrice artistica delle stagioni 2023-2024 Annastella Giannelli, il Sindaco Michelangelo Betti, l’Ass.re alla Cultura del Comune di Cascina Bice del Giudice e la nuova Direttrice artistica della Fondazione Sipario Toscana Cira Santoro, che entrerà nello staff del teatro dal 1° ottobre.

«Nel concepire questa stagione teatrale, estremamente importante perché cade nel trentennale della Fondazione Sipario Toscana curata a quattro mani dal sottoscritto e da Annastella Giannelli, – racconta il Presidente Pier Paolo Tognocchi – abbiamo cercato di tenere fede alla missione per cui la Città del Teatro è nata: seguire con particolare attenzione la scena contemporanea, attenti a coglierne novità eccellenze.

Siamo convinti che le proposte parlino da sole, e quindi non abbiano bisogno di particolari presentazioni. Possiamo solo dirci onorati di ospitare “Amore“ di Pippo Delbono, un ‘ artista internazionale che ha riassunto così la sua filosofia: «Il Teatro, per me, è un atto d’amore, una relazione amorosa, è un atto di comunione, un rito sacro», e siamo felici ed emozionati di accogliere “Re Chicchinella”, la nuova corale e maestosa produzione di Emma Dante che, dopo il debutto al Piccolo Teatro di Milano, terrà da noi la sua prima data. E non vediamo l’ora di accogliere Licia Lanera, definita da Repubblica “la regina del Teatro Italiano” dopo il trionfo al premio UBU, arrivato dopo un percorso artistico ventennale che qualcuno ha definito “temerario”. E, in nome non solo del nostro pubblico ma del Teatro in genere, non possiamo che ringraziare Valeria Solarino, Elio Germano e Teho Teardo, Tommaso Ragno, Antonio Catania e Tiziana Foschi, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi che, non paghi dei successi televisivi e cinematografici, si mettono in gioco ogni sera sul palcoscenico. Forse dovremmo ringraziare anche i personaggi sia che si chiamino Pietro il Rosso o Innocenza o Medea che sotto i nostri occhi, come Pirandello ci ha insegnato, acquisteranno sul palco insieme a noi la loro autonomia e una loro vita “senza trucco e senza inganno” ma solo per magia, quella magia che solo il Teatro è capace di compiere.

Se la vostra curiosità è pari alla nostra, non potete perdervi gli spettacoli proposti nella Sala Margherita Hack, sono progetti selezionati fra i protagonisti della nuova scena teatrale italiana, freschezza e innovazione li caratterizzano.

E poi i grandi eventi che da quest’anno proponiamo a partire dal concerto del maestro Uto Ughi con Bruno Canino al pianoforte, ed il ritorno sulla scena del gruppo Elio e le Storie tese, il tour teatrale di Max Gazzé, la grande musica classica, il gospel e non finirà qui perché in primavera tornerà con Toscana Produzione Musica “This is jazz!” con grandi artisti internazionali e anche perché continueremo a lavorare, sempre pronti a proporvi le opportunità che si presenteranno.»

«Questa stagione rappresenta la piena affermazione della Città del Teatro, iniziata l’anno scorso con il nuovo cda – spiega Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina -. Il teatro ha ampliato molto l’offerta, aggiungendo attività a fianco della stagione domenicale e serale, attività che hanno rinnovato l’immagine del teatro, che ha un ruolo in ambito regionale ed oltre. A fianco del riconoscimento ministeriale come centro di produzione, c’è la volontà e l’impegno di andare molto avanti e lo stiamo facendo».

La stagione serale vedrà in scena da ottobre a maggio 23 eventi, 12 in abbonamento ed 11 fuori cartellone suddivisi in 4 le sezioni:

In abbonamento:

Sala Franca Rame & Dario Fo

Giovedì 16 novembre Valeria Solarino inaugurerà la stagione con Gerico Innocenza Rosa, martedì 19 dicembre Pippo Delbono sarà in scena con Amore, venerdì 19 gennaio Teho Teardo e Elio Germano in Paradiso XXXIII, giovedì 1 febbraio Le verdi colline dell’Africa con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, Sabato 17 febbraio C’eravamo forse amati con Antonio Catania e Tiziana Foschi, Sabato 2 marzo Licia Lanera in Love me. Due pezzi di Antonio Tarantino, giovedì 14 marzo Una relazione per un’Accademia con Tommaso Ragno, venerdì 5 aprile in PRIMA TOSCANA Re Chicchinella di Emma Dante.

Sala Margherita Hack

Sabato 18 novembre Oscar De Summa in L’ultima eredità, sabato 27 gennaio Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana, Sabato 3 febbraio Socialmente con Francesco Alberici e Claudia Marsicano e venerdì 12 aprile L’Oreste con Claudio Casadio, testo di Francesco Niccolini.

FUORI ABBONAMENTO

Due fuori abbonamento della sezione Arte-Teatro anticiperanno il festival che si terrà a maggio: lo spettacolo multimediale Gli ultimi giorni di Van Gogh di Marco Goldin sabato 11 novembre ed il concerto di Remo Anzovino Don’t Forget to Fly sabato 2 dicembre.

Made in Tuscany sarà la sezione dedicata agli artisti toscani e vedrà sul palco Federica Mafucci con Zona Franca, Max Galligani e Frank Cusumano in Ferro & Piuma, Debora Mattiello in Italian Jobs.

Eventi speciali saranno Il mio nome è Caino di Claudio fava con Ninni Bruschetta giovedì 5 ottobre e (H)amleto il nuovo progetto di Factory Compagnia Transadriatica in coproduzione con Fondazione Sipario Toscana.

In attesa della nuova edizione diThis is jazz!in collaborazione con Toscana Produzione Musica, grandi eventi musicali si alterneranno sul palco di cascina: Le Orme & Friends sabato 21 ottobre, i maestri Uto Ughi e Bruno Canino venerdì 27 ottobre, Elio e le Storie Tese sabato 25 novembre, Max Gazzè martedì 12 dicembre.

Il 1° ottobre si inaugurerà anche la stagione domenicale per i bambini con lo spettacolo L’elefante smemorato e la papera ficcanaso della Compagnia Burambò, DOMENICA A TEATRO quest’anno proporrà anche il carnevale a teatro in serale con lo spettacolo Alice di Pilar Ternera in occasione del Martedì Grasso.

Lunedì 18 settembre si apriranno le prenotazioni per la rassegna LA SCUOLA VA A TEATRO spettacoli in matinée per le scuole di ogni ordine e grado con un cartellone ricco di fiabe, storie ma anche spettacoli che affrontano problematiche contemporanee come l’esposizione ai social, l’impegno sociale, le emozioni.

Sono inoltre già aperte le iscrizioni ai corsi di formazione e laboratori teatrali per tutte le età: PERCORSI, quest’anno l’offerta si arricchirà di laboratori dedicati alla danza, alla voce e all’arte.

Campagna abbonamenti dal 15 settembre, informazioni e modalità disponibili su www.lacittadelteatro.it

Biglietti stagione teatrale prevendita dal 1° ottobre presso il teatro e circuito boxoffice – Ticketone.it

Sono previste riduzioni per i soci Unicoop Firenze.

I biglietti degli eventi musicali e dello spettacolo “Gli ultimi giorni di Van Gogh” sono già disponibili in prevendita.

