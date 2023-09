5 settembre 2023, Giorno della Memoria contro la persecuzione verso ebrei e contro ogni razzismo

Scritto da admin• 8:22 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Una giornata di intenso significato sarà quella di martedì 5 settembre quando il Comune di Pisa e la Comunità Ebraica di Pisa ricorderanno l’anniversario della firma delle leggi razziali del 1938 nel “Giorno della Memoria”, organizzata con il sostegno di Anpi Comitato di Pisa e Parco Regionale di San Rossore.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 09.00 presso la Sinagoga di Pisa e alle 09.10 la deposizione di una corona di alloro alla lapide (in via Sant’Andrea 22) che ricorda il sacrificio di Pardo Roques e dei pisani ebrei e non ebrei uccisi dai nazisti.

Alle 09.50 una corona di alloro sarà deposta anche al Cimitero monumentale Ebraico in Largo Cocco Riffi 2. Alle 11.00 deposizione di una corona di alloro alla lapide che ricorda la firma delle Leggi Razziali il 5 settembre 1938 presso la Tenuta di San Rossore a Cascine Vecchie.

A chiusura della mattinata di ricordo gli interventi del sindaco di Pisa Michele Conti, del Presidente del Parco di San Rossore Lorenzo Bani, del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e del presidente della Comunità Ebraica di Pisa Maurizio Gabbrielli.

