Premio Gronchi: inaugurata la mostra della 30ª edizione al PALP

Written by admin• 10:12 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- La 30ª edizione del Premio Nazionale di Arti Visive “Giovanni Gronchi” – Città di Pontedera sarà inaugurata domenica 16 novembre alle ore 17.30 al PALP – Palazzo Pretorio, con l’apertura della mostra dedicata alle opere in concorso.

Anche quest’anno l’appuntamento conferma il forte interesse del pubblico e degli artisti: saranno infatti 45 i partecipanti, per un totale di 74 opere provenienti non solo dalla Toscana, ma anche da Lombardia, Piemonte e Sicilia.

In esposizione fino al 29 novembre – data della cerimonia finale – si potranno ammirare lavori di pittura, scultura, grafica, fotografia, grafica digitale, video e illustrazione. Nel corso della serata conclusiva saranno assegnati il primo premio da 1.000 euro, vari riconoscimenti speciali e un premio dedicato ai giovani. La commissione di esperti valuterà le opere in base alla significatività del soggetto, all’originalità, alla qualità artistica e all’abilità tecnica.

L’iniziativa è promossa dal Nucleo Gronchi di Pontedera – Acli Arte e Spettacolo, dal Comune di Pontedera e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera. Il Premio, tra le più longeve e prestigiose manifestazioni culturali della città, nacque per onorare la memoria del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, pontederese e grande appassionato d’arte.

La trentesima edizione sarà arricchita da due eventi collaterali:

Venerdì 21 novembre, ore 18 , al PALP, presentazione del libro “Due generazioni, una rivoluzione. Proposte per affrontare le sfide comuni” con gli autori Vannino Chiti e Valerio Martinelli, in dialogo con il giornalista Francesco Paletti.

, al PALP, presentazione del libro “Due generazioni, una rivoluzione. Proposte per affrontare le sfide comuni” con gli autori Vannino Chiti e Valerio Martinelli, in dialogo con il giornalista Francesco Paletti. Sabato 22 novembre, ore 17.30, alla Chiesa del Crocifisso, concerto sinfonico-corale “Armonie divine, da Bach a Fauré”, con l’Associazione culturale San Francesco e l’Ensemble vocale Eurema diretti da Simone Pugliese.

Last modified: Novembre 14, 2025