Premio alla carriera a Giancarlo Giannini sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone

CALAMBRONE – Sarà consegnato nella mani di Giancarlo Giannini il Premio alla carriera che è stato istituito nel 2019 e da quell’anno in tutte le edizioni di Eliopoli ha visto premiare un artista che ha saputo dare molto alla comunità in vari campi.

Da Marisa Laurito nel 2019, poi fu la volta di Mogol, Michele Placido, Giuliana De Sio, Ornella Muti, Ronn Moss e in questo 2025 – nonchè decennale il premio andrà a GIANCARLO GIANNINI.

L’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini premierà Giancarlo Giannini durante la serata di venerdi 25 luglio alle ore 22 nella quale l’attore dialogherà con Massimo Marini ripercorrendo la sua splendida carriera di artista internazionale che ha sempre ricoperto diversi ruoli attoriali e anche di doppiaggio.

Una carriera incredibile con ben 6 David di Donatello, 6 Nastri d’argento, 5 Globi d’oro, candidato all’Oscar nel 1977 con Pasqualino Settebellezze di Lina Werthmuller come non ricordare l’interessante Rene Mathis in James Bond Casino Royale e Quantum of Solace.

Grande doppiatore come Al Pacino e Jack Nicholson. Dal 2023 ha una stella in Hollywood Wall of fame in Los Angeles. Un artista di livello internazionale che ha saputo lavorare moltissimo all’estero e con attori e registi di primissimo piano.

“Siamo onorati di poterlo avere con noi – affermano dall’organizzazione – poterlo conoscerlo bene oltre al ricordo dei suoi lavori in tv e al cinema come da anni si fa a Eliopoli Summer con questi personaggi che hanno solcato il nostro palco”, concludono.

