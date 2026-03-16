Potatura dei tigli tra Via Roma e la S.S. 12: Mazzarri e Boggi presentano un’interrogazione per chiarire competenze, criteri tecnici e tutela del patrimonio arboreo urbano

Written by Redazione• 11:35 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Le Consigliere Comunali Civiche Elisabetta Mazzarri e Ilaria Boggi, della Lista Civica Boggi Sindaco, hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Sindaco Matteo Cecchelli e all’Assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi in merito alle recenti potature effettuate sul filare di tigli situato tra Via Roma, la Strada Statale del Brennero e i giardini pubblici del capoluogo.

L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni dei cittadini e dalla constatazione che l’intervento ha comportato tagli molto profondi e una riduzione significativa della chioma, con un impatto evidente sul paesaggio urbano e potenziali conseguenze sullo stato di salute degli alberi.

Le ragioni dell’interrogazione. Le Consigliere evidenziano che l’area interessata si trova in una zona di confine tra competenze diverse (Comune, ANAS o altri enti), rendendo necessario chiarire chi sia effettivamente responsabile della gestione e delle autorizzazioni relative alle potature. Inoltre, richiamano la normativa vigente – dalla Legge 10/2013 ai Criteri Ambientali Minimi del 2020 – che impone particolare attenzione nella gestione dei filari storici e vieta pratiche di potatura drastiche, considerate dannose per la stabilità e la vitalità degli alberi.

I punti richiesti all’Amministrazione. Nell’interrogazione vengono chiesti, tra gli altri: l’individuazione dell’ente competente e degli atti che ne definiscono la responsabilità; l’esistenza di una perizia agronomica o fitostatica che abbia motivato l’intervento; eventuali valutazioni di stabilità (VTA) effettuate prima dei tagli; la tipologia di potatura eseguita e la sua conformità ai CAM 2020; le ragioni della scelta di intervenire nel mese di marzo, in prossimità della ripresa vegetativa; i costi, la ditta incaricata e la procedura di affidamento; l’eventuale inserimento del filare tra quelli di pregio ai sensi della Legge 10/2013; le misure di monitoraggio previste negli anni successivi; lo stato del Regolamento del Verde comunale e le iniziative di coinvolgimento della cittadinanza.

Una richiesta di trasparenza e tutela del patrimonio arboreo “Il filare di tigli di Via Roma – dichiarano Mazzarri e Boggi – è un elemento identitario del nostro capoluogo, parte della memoria collettiva e del paesaggio urbano. Interventi così impattanti richiedono motivazioni tecniche solide, trasparenza e una pianificazione coerente con le norme nazionali. La comunità ha diritto di sapere quali criteri siano stati adottati e quali misure verranno messe in campo per garantire la salute degli alberi negli anni a venire“.

Le consigliere sottolineano che l’obiettivo dell’interrogazione non è polemico, ma orientato alla tutela del patrimonio arboreo, alla corretta gestione del verde pubblico e alla costruzione di un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. La risposta dell’Amministrazione è attesa nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

Last modified: Marzo 16, 2026