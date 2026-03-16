Corse saltate e bus deviati per un’incidente in Via Don Bosco

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PISA – Autolinee toscane informa che a causa di un incidente fra privati, via Don bosco è rimasta chiusa stamani, 16 marzo 2026, dalle 7:57 alle 10:25 ai mezzi pesanti (solo le auto riuscivano a transitare) fino a che non sono stati rimossi i veicoli coinvolti.

Due bus urbani della Linea 3+ e un bus diretto a Calci sono rimasti bloccati, e solo grazie al personale della centrale autolinee toscane, che è andato sul posto, è stato possibile sbloccarli, facendogli fare manovra, e rimetterli in linea.

Inoltre, a causa del blocco alla viabilità ai mezzi pesanti su via Don Bosco, dalle ore 8:10 è stato necessario deviare i bus delle Linea 3+, 120 e 130.

In particolare, a causa di questi blocchi e susseguenti deviazioni di percorsi, si sono registrati disagi per il mancato transito del servizio di trasporto pubblico nella zona Torre e scuole via Garibaldi.

Last modified: Marzo 16, 2026