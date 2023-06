Porta a Lucca Campione InterProvinciale premiato da Frida Scarpa

Scritto da admin• 6:02 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – In questi giorni il G.S. Porta a Lucca ha festeggiato i 53 anni di attività e nella finale del 13° Torneo interprovinciale dedicato allo storico Presidente Mario Gabbriellini ha conquistato per la prima volta il titolo di campione del Memorial battendo in finale uno a zero i bravissimi giocatori dello Zambra calcio.

La coppa e il trofeo quest’anno sono rimasti per la prima volta a Porta Lucca, dopo un lungo torneo che si è svolto nel mese di Giugno e a cui hanno partecipato ben 16 squadre della categoria 2012 delle province di Pisa, Lucca e Livorno.

Al termine delle finali per il primo e per il terzo posto si è svolto il cerimoniale di premiazione con la presenza di Frida Scarpa, Assessore allo sport del Comune di Pisa: “Sono onorata di essere presente per la prima volta alle fasi finali di un torneo di calcio giovanile, abbiamo assistito a due grandi partite molto combattute tra Monte Serra e Pontedera per il terzo posto, vinta dal Pontedera, e tra Porta a Lucca e Zambra, per il primo posto, vinta meritatamente dalla squadra di casa del Porta a Lucca. A nome mio, del Sindaco Michele Conti e di tutta l’amministrazione comunale ringrazio la scuola calcio del Porta a Lucca che ha organizzato questo torneo interprovinciale per la tredicesima edizione. Infine mi preme sottolineare che il Comune di Pisa sarà sempre presente e di supporto a tutte le associazioni sportive che ogni giorno, grazie anche ai suoi allenatori/educatori, valorizzano i bambini facendogli praticare sport e insegnandogli il fairplay”.



Luca Nassi Presidente del Gruppo Sportivo Porta a Lucca nel suo intervento ha evidenziato: “il comportamento sportivo dei giocatori, degli allenatori, degli accompagnatori e dei genitori che sono stati sempre rispettosi delle regole di gioco e dell’impianto sportivo. Ringrazio quindi tutte le squadre che hanno partecipato al 13° Memorial Mario Gabbriellini perché ogni partita è stata giocata in maniera corretta con un auto-arbitraggio dei bambini che non ha mai creato frizioni o polemiche”.

13° TROFEO MARIO GABBRIELLINI



Mario Gabbriellini – Presidente del Porta a Lucca per ben 21 anni è stato tra i 4 Soci fondatori insieme a Don Roberto Santi, Franco Bracci – primo vice Presidente – e l’allenatore Francesco Tellini. Lo spunto per la creazione del Gruppo Sportivo venne da Don Roberto Santi, della Parrocchia di Santo Stefano (dietro la Curva Sud dello stadio di Pisa Arena Garibaldi Romeo Anconetani).



Nel 1970 nacque il Gs Porta a Lucca nella ‘Storica’ sede di via Luigi Bianchi.

Nonostante le difficoltà iniziali (mancanza di strutture e di un campo da gioco ufficiale)

l’entusiasmo dei ‘fondatori’ fu contagioso; negli anni’80, grazie ad accordi con il Comune di Pisa, il Porta a Lucca trasferì la propria originaria sede ai Passi – da quaranta anni sede dell’attuale centro sportivo – dove era possibile disputare le partite sul ‘proprio’ campo. Con gli anni il centro sportivo è cresciuto e si è dotato di nuovi uffici, di spogliatoi, di un bar e di adeguate attrezzature ed oggi può

contare su un Campo da gioco regolamentare più altri due riservati al calcio a 7 e alla Scuola Calcio. L’attuale presidente – 4º della Storia – è Luca Nassi subentrato nel 2021 a Stefano Marziale dopo quindici anni in cui ha saputo dare continuità e lustro ai colori giallorossi, coadiuvato dal Vice Presidente, nonché direttore sportivo, Marco Vanni e dal segretario Daniele Zuffa.

