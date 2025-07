Porcaro: “La sicurezza digitale, una sfida continua.”

Written by admin• 1:02 pm• Pisa, Politica

L’assessore (Pisa al Centro) risponde in Commissione CG1 sull’attacco hacker.

PISA – Soddisfazione dei commissari delle liste civiche Cordelia Tramontana (Pisa al Centro) e Andrea Maggini (Sviluppo e Territorio) in merito alla risposta fornita dall’Assessore Gabriella Porcaro, mercoledì 23 luglio, in Commissione Controllo e Garanzia 1, relativamente all’attacco hacker ai sistemi informatici comunali dello scorso 10 maggio.

Risposta esaustiva, puntuale e trasparente resa dall’assessore, dal dirigente Balducci e dal tecnico informatico Dott. Lelli che, al netto del segreto istruttorio in corso, ci hanno fornito informazioni che hanno rassicurato i commissari ei cittadini in merito alle scarse conseguenze arrecate, grazie al tempestivo intervento dell’amministrazione. Il comune, proseguono Tramontana e Maggini, ha sempre attuato misure preventive volte a rendere il sistema informatico dell’ente inattaccabile e questo nel rispetto più assoluto della normativa vigente in materia, dando così prova del fatto che per quanto accaduto non si possa attribuire alcuna responsabilità agli uffici comunali.

Anche le nostre liste rafforzano l’invito a tutti gli esponenti politici, di maggioranza e opposizione, a favorire i necessari controlli, con responsabilità, facendo attenzione a non generare panico ingiustificato, stante la delicatezza della questione.

Si registrano poi i complimenti da parte dell’Università di Pisa e della stessa Polizia Postale sulle misure preventivamente adottate e la tempestiva reazione da parte degli uffici comunali che seguono l’adozione di una normativa prevista addirittura per Comuni con oltre 100.000 abitanti, voluta da questa Amministrazione per alzare l’asticella della protezione dei dati.

Comunemente riconosciuta ovunque, la sicurezza digitale è una sfida continua perché il ‘nemico’ è difficile da combattere ma serve adottare tutti gli strumenti possibili, verso i quali l’Amministrazione continua ad investire, per registrare gli stessi risultati ottenuti da questo attacco hacker che non ha minato dati sensibili ed extrasensibili, nonostante una non corretta campagna social da parte di alcuni esponenti cittadini.

