Dipartimento Agricoltura Lega Toscana: “Il taglio della Pac del 20% preoccupa e accende la protesta degli agricoltori europei”

PISA – “Il Dipartimento Agricoltura Lega Toscana Lega Salvini manifesta la sua profonda preoccupazione per l’inserimento nel prossimo bilancio europeo 2028-2034 di una sostanziale riduzione dei fondi PAC per l’agricoltura. Con la presentazione del nuovo Quadro finanziario si è accesa la protesta degli agricoltori europei”, affermano Laura Petreccia, Vito Capogna e Tiziana Orlandi del Dipartimento Agricoltura Lega Toscana.



“La Politica Agricola Comune sostiene con adeguati stanziamenti il settore agricolo, assicura lo sviluppo delle zone rurali. La proposta di bilancio presentata prevede un taglio di ben 87 miliardi di euro, riducendo il budget da 387 a 300 miliardi che, oltretutto, verranno confluiti in un fondo unico con le politiche di coesione, attuandone di fatto un depotenziamento e decentrandone l’asset strategico. In sostanza la proposta di bilancio con il taglio alla PAC comporterà inevitabilmente significative conseguenze negative su investimenti e produzione sull’agricoltura europea e italiana”.

Gli agricoltori in piazza: “Una dichiarazione di guerra al settore”

“La reazione del mondo agricolo non si è fatta attendere, il dissenso per la difficoltà – per molti ormai impossibilità – di continuare a lavorare la terra di fronte ai nuovi tagli.

Le categorie di settore da Confagricoltura, Copa-Cogeca, Coldiretti, a Copagri parlano di “una vera e propria dichiarazione di guerra” al comparto agricolo, sottolineando come l’abolizione dei fondi specifici per lo sviluppo rurale (Feaga e Feasr) e l’accorpamento della Pac con i fondi di coesione rischino di compromettere la capacità dell’Europa di sostenere i territori più fragili e i produttori locali, pena e rischio la scomparsa di strumenti fondamentali per lo sviluppo locale”..

“La mobilitazione non si fermerà qui. Gli agricoltori, convinti porteranno avanti la protesta perché il negoziato sul bilancio europeo sarà lungo, complesso e decisivo per il futuro dell’agricoltura in Europa. Il Dipartimento Agricoltura Lega Toscana è vicina agli agricoltori, alle associazioni di categoria, esprime la sua preoccupazione e pertanto condivide e divulga un atto, un’O.d.g., su iniziativa del sottosegretario leghista all’Agricoltura, Luigi D’Eramo, a tutti i consiglieri comunali della Lega in ambito nazionale nelle rispettive amministrazioni comunali”, concludono. .

