“Al vostro posto non ci so stare”. Incontro spettacolo su De André con Fabrizio Bartelloni e Maurizio Bigongiali

MOLINA DI QUOSA – È dedicata a Fabrizio De André l’ultima iniziativa dell’estate 2025 di Molina mon amour. L’appuntamento è per venerdì 1° agosto, alle 21.15, in piazza Martiri della Romagna davanti al Circolino Arci di Molina di Quosa, con un vero e proprio incontro spettacolo: Fabrizio Bartelloni presenterà il suo nuovo libro, “Al vostro posto non ci so stare. Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André”, pubblicato da Pacini editore, alternando racconti a interventi musicali curati da Maurizio Bigongiali. Il Circolino, che collabora all’organizzazione dell’evento, è in piazza Martiri della Romagna 20. L’ingresso è libero.

Il libro

“Al vostro posto non ci so stare” è un saggio che analizza, scandaglia e segue gli itinerari percorsi da Fabrizio De André nell’affrontare i temi della legge, della giustizia e della pena. Attraverso un accurato lavoro di ricerca e approfondimento sul suo canzoniere, ma anche ripercorrendone la vita e le molte occasioni – dalla drammatica vicenda del rapimento all’incontro “segreto” con i detenuti del carcere di Is Arenas – in cui ha dimostrato come non ci fossero gradi di separazione tra il modo in cui viveva e ciò che affidava alle sue canzoni, l’autore, avvocato penalista e magistrato onorario ma anche cultore e appassionato della canzone d’autore italiana, restituisce così al lettore, oltre alla poesia delle liriche deandreiane, anche l’acutezza e la lucidità con cui il menestrello ligure ha saputo indagare e decifrare la complessa dialettica tra l’essere umano e la giustizia penale assai meglio di molti “uomini e donne di tribunale”. Il volume, patrocinato oltre che dal Museo di Viadelcampo29rosso anche dalla Camera Penale di Pisa, si propone così di svolgere anche un’opera di sensibilizzazione sulla condizione dei detenuti e quella delle carceri italiane e, più in generale, sulla natura e la funzione della sanzione penale.

L’autore

Fabrizio Bartelloni è, da oltre vent’anni, un avvocato penalista del foro di Pisa e magistrato onorario presso la Procura di Lucca. Da molto più tempo è appassionato di parole e delle varie forme con cui queste divengono storia, racconto, canzone. Autore di diversi libri di narrativa (l’ultimo è “Alibi. Zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni”, 2023), cura dal 2015 per MdS editore la collana di narrativa di impronta deandreiana “Cattive strade”. Parallelamente è ideatore e conduttore di numerose rassegne ed eventi dedicati ai cantautori italiani. Con Pacini editore ha pubblicato nel 2022, insieme a Marco Masoni, il saggio “Lettere da sopra la pioggia. Intrecci tra musica e letteratura nella canzone italiana”.

