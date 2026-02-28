Popolo Unito sulla situazione in Ucraina: “Non si salva nessuno”

Written by Antonio Tognoli• 11:09 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Popolo Unito APS sulla situazione in Ucraina a quattro anni dall’inizio dell’operazione speciale in Ucraina.

“I toni roboanti dell’informazione mainstream, che ci racconta di una Russia in ginocchio, logorata da un conflitto che doveva durare poco e di una Ucraina valorosa, resistente e sempre più smagliante, sono ancora su tutti i TG. Nessuno che faccia una onesta analisi sulla reale genesi di questa guerra e sulle effettive responsabilità degli USA e dell’Unione europea (quest’ultima trascinata nel conflitto dalla Gran Bretagna) e nemmeno sull’effettivo risultato raggiunto sul campo, dove, nonostante tutto, i russi prevalgono e avanzano. Fonti tedesche attribuiscono al fronte ucraino ben due milioni di morti, mentre Zelensky e gli oligarchi costruiscono cessi d’oro con i soldi che ogni anno inviamo perché continuino a portare avanti il massacro fino alla cosiddetta “pace giusta”. Quale sarebbe la pace giusta? Una sorta di tregua inaccettabile per la controparte per consentire alla NATO e ai cosiddetti “volenterosi” di ripristinare le condizioni per portare avanti a oltranza l’obiettivo della balcanizzazione della Russia. Il tutto al prezzo della perdita della nostra sicurezza e della deindustrializzazione dell’UE. Trump aveva promesso di chiudere la guerra in 24 ore… stiamo ancora aspettando. Intanto, secondo fonti intelligence russe, i volenterosi pacifinti europei, pur di mettere un carico pesante sul piatto delle trattative (alle quali nemmeno sono invitati a partecipare), avrebbero intenzione di trasferire in Ucraina testate nucleari, in violazione dei trattati di non proliferazione del nucleare. Con quale diritto e su quali presupposti non si sa, dato che l’Ucraina non è né in UE, né nella NATO. Come vedete, chi governa nei consessi europei lavora contro i popoli, portando avanti interessi di danti causa occulti. Ci indebitano per suicidarci economicamente e fisicamente. Il nostro governo e la finta opposizione fanno parte dello stesso gioco al massacro. Non si salva nessuno“, conclude la nota.

Last modified: Febbraio 28, 2026