Incidente stradale sulla SP 15 nel Comune di Volterra: due motociclisti feriti

Written by Redazione• 6:28 pm• Pisa, Cronaca, Volterra

VOLTERRA – Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 16 di giovedì 15 ottobre, lungo la Strada Provinciale 15, nel Comune di Volterra, a seguito di un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, due motociclette si sono scontrate. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone. A seguito dell’impatto, il conducente di una delle due moto è stato sbalzato in un fossato situato ai margini della carreggiata.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il ferito, provvedendo alla sua immobilizzazione e al successivo trasporto, mediante una barella toboga, in una zona sicura, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. L’uomo è stato successivamente trasferito in elicottero, a bordo di Pegaso, all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e la Polizia Municipale di Volterra.

Last modified: Ottobre 15, 2026