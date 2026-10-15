Sanità a Volterra, Forza Italia incontra l’Inail: «Oltre 28 milioni per il nuovo centro»

Written by Redazione• 5:09 pm• Volterra

La delegazione ricevuta a Roma dal direttore generale Marcello Fiori. Affrontate anche le difficoltà di Auxilium Vitae. In preparazione un’iniziativa pubblica sul futuro del polo sanitario.

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia.

Il progetto della nuova sede del Centro di Riabilitazione Motoria Inail di Volterra è arrivato alla fase di aggiudicazione, con un investimento superiore a 28 milioni di euro e una durata prevista dei lavori di ventiquattro mesi. Lo riferisce Forza Italia dopo l’incontro a Roma tra una propria delegazione e il direttore generale dell’Istituto, Marcello Fiori.

L’appuntamento, dedicato al futuro del polo sanitario volterrano e dell’Alta Val di Cecina, è stato sollecitato dalle segreterie comunale e provinciale del partito e reso possibile dall’intervento della deputata Chiara Tenerini.

«Il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra è oggi il polo nazionale dell’Istituto per la riabilitazione», dichiara Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia Pisa, sottolineando il valore dell’investimento statale per un’area interna che comprende diciannove comuni e quasi settantamila abitanti.

Durante il confronto, la delegazione ha portato all’attenzione del direttore generale anche la situazione di Auxilium Vitae e le difficoltà del personale. «Era giusto che arrivassero a un livello nazionale, e ora c’è un’interlocuzione aperta», aggiunge Paladini.

Il commissario comunale Marco Costanzi riconosce il contributo di Massimo Gremigni nella preparazione dell’incontro e della documentazione presentata: «Segue il dossier sanitario volterrano da anni e questo incontro lo ha chiesto, documentato e sollecitato con una tenacia che va riconosciuta».

Il prossimo passaggio sarà un’iniziativa pubblica a Volterra sul futuro della sanità della Val di Cecina, alla quale Forza Italia intende invitare tutti i soggetti coinvolti. «Volterra ha bisogno di un progetto complessivo per il proprio polo della salute, non di interventi slegati fra loro», conclude Costanzi.

Last modified: Ottobre 15, 2026