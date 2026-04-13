Cascina, Vincenzo Schettini porta a teatro “La fisica che ci piace”

Written by Redazione• 12:34 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Arriva a La Città del Teatro uno degli eventi di divulgazione più seguiti del momento: venerdì 17 aprile alle ore 21 va in scena “La fisica che ci piace”, lo spettacolo del professor Vincenzo Schettini.

Docente di fisica e volto amatissimo sui social, dove dal 2017 coinvolge milioni di utenti tra Instagram, YouTube e TikTok, Schettini ha rivoluzionato il modo di raccontare la scienza grazie a un linguaggio diretto, empatico e appassionato. Un approccio che lo ha reso punto di riferimento per studenti, insegnanti e famiglie.

Lo spettacolo porta questa energia sul palcoscenico, trasformando il teatro in una grande aula interattiva: tra esperimenti dal vivo, racconti e riflessioni, il pubblico viene coinvolto in una lezione-spettacolo capace di collegare la fisica alla vita quotidiana.

Un appuntamento che unisce divulgazione e intrattenimento, dimostrando come la scienza, raccontata con passione, possa emozionare e sorprendere.

Biglietti disponibili in prevendita al teatro e su Ticketone. Prevista una promozione speciale con ingresso a 20 euro per gli under 15. Per informazioni: 050 744400 o biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Aprile 13, 2026