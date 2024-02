Pontedera: pullman per la manifestazione a sostegno della Palestina

Scritto da admin• 6:20 pm• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’ Associazione La Rossa“.



Il Coordinamento Valdera per la Palestina ha organizzato un viaggio in pullman per Milano in vista della Manifestazione Nazionale prevista per sabato 24 febbraio, volta a sostenere la resistenza del popolo palestinese e a protestare contro il Genocidio in Palestina, le guerre e le spese militari anziché gli investimenti pubblici in scuola, sanità e servizi. L’evento avrà luogo alle ore 14:30 in piazzale Loreto. Il pullman partirà dal piazzale del Panorama di Pontedera alle ore 8:00, prosegue il comunicato. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3492804297. Inoltre, sono disponibili pullman in partenza da Pisa organizzati dal Coordinamento per il Boicottaggio di Israele. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3389418757. La manifestazione sarà preceduta dallo sciopero generale nazionale di venerdì 23, indetto dai sindacati di base per le stesse motivazioni“, conclude la nota.

Last modified: Febbraio 19, 2024