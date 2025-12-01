Pontedera, lavori a Gello: sospensione idrica il 4 dicembre

Written by admin• 1:21 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Acque informa che, per consentire interventi sulla rete idrica nella frazione di Gello (Comune di Pontedera), giovedì 4 dicembre, dalle 8.30 alle 16, sarà necessaria la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti zone: via delle Calende, via del Casone, via dei Panieracci, via del Progresso, via Santa Lucia Nord, via del Popolo (nel tratto tra via della Vittoria e via Santa Lucia Sud), via delle Vecchie Scuole e lungo la Strada Provinciale 23 (dal tratto di via delle Vecchie Scuole fino al confine con Ponsacco).

Al termine dei lavori potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati comunque a risolversi rapidamente.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a venerdì 5 dicembre, con identiche modalità.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per informazioni e aggiornamenti è attivo il numero verde 800 983 389.

