Diritti sotto assedio: incontro all’Università di Pisa sulle prospettive economiche della Palestina

PISA – Mercoledì 3 dicembre, dalle ore 15.30, al Polo Piagge dell’Università di Pisa (via Giacomo Matteotti 11) si terrà l’incontro “Diritti sotto assedio: affari, sviluppo e responsabilità in Palestina”, dedicato al futuro delle imprese palestinesi e alle possibilità di ripresa economica dopo mesi di conflitto e crisi umanitaria.

All’iniziativa parteciperanno Elisa Giuliani dell’Università di Pisa e le esperte di diritto internazionale Chiara Macchi (Wageningen University, Paesi Bassi) e Michelle Kelsall (University of London). Interverranno da remoto Luigi Bisceglia della Bethlehem University, con un’analisi sullo stato del tessuto produttivo palestinese, e Tara Van Ho della St. Mary’s University School of Law (Texas), che offrirà una riflessione sulle prospettive di ricostruzione economica nel rispetto dei diritti umani.

Informazioni: https://www.unipi.it/eventi/rights-under-siege-business-development-and-responsibility-in-palestine/

Last modified: Dicembre 1, 2025