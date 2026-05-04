Pontedera, inaugurata “Vietato Non Sfogliare”: libri accessibili per tutti alla Biblioteca Gronchi

Written by Redazione• 12:46 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – È stata inaugurata nella mattinata di lunedì 4 maggio, alla presenza delle scuole, la mostra bibliografica “Vietato Non Sfogliare”, allestita nella sezione ragazzi della Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera.

L’esposizione, visitabile per tutta la settimana, è dedicata ai libri accessibili: testi progettati per garantire a tutti il diritto alla lettura, indipendentemente da abilità sensoriali, cognitive o linguistiche. Tra le opere presenti, libri tattili, in simboli, ad alta leggibilità, in braille, senza parole o con soluzioni grafiche e narrative innovative, capaci di rendere la lettura un’esperienza inclusiva e condivisa.

La mostra sarà aperta liberamente al pubblico durante l’orario della biblioteca, mentre per le classi della scuola dell’infanzia e primaria sono previste visite su prenotazione, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

“Una rappresentazione autentica e dalle tante sfaccettature – ha sottolineato l’assessore comunale Francesco Mori –. La mostra si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo spunti di riflessione sia ai bambini che agli adulti. È un’esposizione di grande valore culturale e pedagogico, che arriva per la prima volta nel territorio pisano e rappresenta uno strumento prezioso per riflettere sul diritto alla lettura”.

La mostra, curata dall’associazione Area Ets di Torino, è stata realizzata grazie al contributo del Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo per la promozione della lettura. Un’iniziativa che mette al centro inclusione e accessibilità, confermando il ruolo della biblioteca come spazio aperto e accogliente per tutta la comunità.

Last modified: Maggio 4, 2026