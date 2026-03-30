Montopoli, al via “Ci Sto? Affare fatica”: giovani al lavoro per il bene comune

Written by Redazione• 5:07 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – È partito a Montopoli in Val d’Arno il progetto “Ci Sto? Affare fatica”, che coinvolge 15 ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado in un’attività di cura degli spazi pubblici durante le vacanze pasquali.

Da lunedì 30 marzo al 3 aprile, i partecipanti saranno impegnati nella manutenzione e sistemazione delle panchine del capoluogo e delle frazioni, trasformando il tempo libero in un’esperienza di crescita, socializzazione e cittadinanza attiva.

La giornata inaugurale si è svolta nella sala del consiglio comunale, con l’accoglienza della sindaca Linda Vanni, della vicesindaca Irene Cavallini e dell’assessore Andrea Marino.

«Quello che state per fare è un inizio di partecipazione attiva – hanno sottolineato – perché prendersi cura del bene comune è ciò che ogni giorno cerchiamo di fare anche in questa aula. Questa esperienza vi aiuterà a rispettare ancora di più ciò che abbiamo e, magari un domani, a diventare voi stessi amministratori».

Il progetto è realizzato con il supporto della cooperativa Arnera e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

L’iniziativa prevede anche un riconoscimento concreto per l’impegno dei giovani: i partecipanti riceveranno “buoni fatica” del valore di 50 euro a settimana, spendibili nei negozi locali aderenti.

Obiettivo del progetto è rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e promuovere tra i più giovani il valore della cura del bene comune.

Last modified: Marzo 30, 2026