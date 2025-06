Pontedera, in arrivo nuovi agenti: il sindaco Franconi accoglie con soddisfazione la decisione del Governo

Written by admin• 2:59 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA- “Accolgo con soddisfazione la notizia dell’arrivo di nuovi agenti di Polizia sul nostro territorio“, dichiara il sindaco Matteo Franconi. “Secondo le informazioni raccolte, sono previsti sei rinforzi per il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera: tre in modo stabile e altri tre soggetti a una verifica dopo quattro mesi.“

“Ci siamo attivati fin da subito per affiancare il Commissariato nella ricerca delle dotazioni funzionali necessarie a garantire un’efficace accoglienza e operatività del personale in arrivo. È una notizia positiva per la città. A differenza di chi non riesce mai a liberarsi da toni polemici e livorosi, io preferisco riconoscere il valore delle azioni concrete, a prescindere dal colore politico da cui provengano, quando sono a beneficio della comunità di Pontedera.“

“Mi auguro – prosegue Franconi – che lo stesso impegno mostrato per la Polizia di Stato venga esteso anche alle altre forze dell’ordine presenti in città, specie in vista dei prossimi pensionamenti. Questo intervento conferma una realtà che non mi stancherò mai di ribadire: il presidio della sicurezza e dell’ordine pubblico dipende innanzitutto dalle decisioni del Governo e del Parlamento, sia in termini di risorse e mezzi per la prevenzione e la repressione, sia per quanto riguarda l’impianto normativo e la certezza delle pene.“

“Noi, come tutti i Comuni che vivono situazioni simili alla nostra – conclude il sindaco – continueremo a fare la nostra parte con impegno, responsabilità e nel pieno rispetto delle competenze assegnate. Colgo inoltre l’occasione per rinnovare la mia più profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, che ogni giorno operano con professionalità, onore e dedizione al servizio della nostra comunità.“

Last modified: Giugno 18, 2025