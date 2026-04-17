Pontedera e Volterra aderiscono alla Open Week: esami e consulenze per le donne

PISA – In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, gli ospedali di Pontedera e Volterra partecipano alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS, offrendo una settimana di servizi gratuiti dedicati alla prevenzione e alla cura della salute femminile.
L’iniziativa coinvolge a livello nazionale 253 strutture del network Bollino Rosa, con visite specialistiche, esami diagnostici, consulenze e momenti informativi rivolti alle donne.
A Pontedera, dal 22 al 29 aprile, negli ambulatori senologici (primo piano), saranno effettuate visite su prenotazione dalle 16 alle 17:45 (tel. 0587 273463).
Sempre il 22 aprile, dalle 15 alle 18, negli ambulatori ginecologici si svolgeranno visite uro-ginecologiche su prenotazione via email (cristina.zito@uslnordovest.toscana.it).
Il 23 aprile, dalle 9:30 alle 12:30, sono previste consulenze telefoniche sulla medicina cinese applicata alla menopausa, senza necessità di prenotazione (tel. 0587 273053).
Il 28 aprile, dalle 15 alle 18, si terrà l’evento conclusivo con l’open day “Accompagnamento alla nascita”, che prevede la visita al reparto di ostetricia e ginecologia e la presentazione dei servizi dedicati al percorso gravidanza, ad accesso libero.
A Volterra, sempre il 28 aprile, dalle 11 alle 13, il reparto di ginecologia offrirà consulenze gratuite su contraccezione e menopausa, senza prenotazione.
Il programma completo della Open Week è disponibile sul sito www.bollinirosa.it.
Dal 2007 Fondazione Onda ETS assegna il Bollino Rosa agli ospedali che si distinguono per l’attenzione alla salute femminile: oggi la rete conta 370 strutture in tutta Italia.Last modified: Aprile 17, 2026