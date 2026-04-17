Sciopero del personale della sanità spostato al 15 e 16 maggio

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PISA – A seguito di successive modifiche pubblicate sul “cruscotto degli scioperi” del Dipartimento funzione pubblica, lo sciopero di 48 ore previsto per le giornate del 23 e 24 aprile 2026 è stato spostato alle giornate del 15 e 16 maggio 2026.

Come sempre avviene in queste circostanze saranno garantiti i servizi sanitari essenziali e per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Last modified: Aprile 17, 2026