Pontedera delle Donne, nuovi appuntamenti tra libri e sport

PONTEDERA – Proseguono gli eventi di Pontedera delle Donne, il calendario di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale insieme a numerose realtà del territorio per riflettere sui temi delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere. Un intero mese di incontri, storie e momenti di confronto diffusi in vari luoghi della città.

Questi gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

Martedì 10 marzo, alle 18, al Civico 35 in Corso Matteotti, presentazione del libro “Ho visto la vita che volevo e sono andata a prendermela. Storia di una donna che ha scelto sé stessa”. L’autrice Michela Trentin dialogherà con Serena Fanucchi, presidente della Commissione Pari Opportunità Valdera, e con l’associazione Eunice.

Venerdì 13 marzo, alle 17.30, nella saletta Carpi in via Valtriani, spazio allo sport con Sportalk, un incontro dedicato al calcio femminile con Martina Angelini e Greta Adami, moderato da Sonia Nuzzi. L’iniziativa è organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti Toscana in collaborazione con Us Città di Pontedera e Bellaria Cappuccini ASD.

Sabato 14 marzo, alle 17.30, alla Biblioteca Gronchi, presentazione del libro “Poesia diffusa. Poetesse italiane del ’900 da non dimenticare” a cura di Nadia Chiaverini e Cristiana Vettori. All’incontro saranno presenti le curatrici insieme a Stefania Giammillaro e Jonathan Rizzo.

