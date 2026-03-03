Pontedera approva la definizione agevolata per IMU e Canone Unico

Written by Redazione• 3:07 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Il Consiglio Comunale di Pontedera ha approvato all’unanimità l’introduzione della “Definizione agevolata” prevista dalla Legge Finanziaria 2026 in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali.

La misura consente ai contribuenti di regolarizzare alcune posizioni debitorie a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ordinarie, con il pagamento delle somme dovute senza sanzioni e interessi di mora. Il provvedimento riguarda due specifiche situazioni.

La prima interessa l’IMU e in particolare gli accertamenti esecutivi e definitivi non ancora affidati alla riscossione coattiva, relativi ad aree coinvolte nella ripianificazione urbanistica con l’adozione del Piano Operativo Comunale. Si tratta di terreni che hanno perso la precedente edificabilità, venendo riclassificati come aree agricole.

La seconda riguarda enti e società senza scopo di lucro destinatari di accertamenti sul Canone Unico Patrimoniale per esposizioni pubblicitarie, emersi nell’ambito del censimento generale effettuato dagli agenti accertatori.

Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare un’apposita domanda entro il 30 giugno, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Pontedera nella sezione dedicata. Una volta ricevuta la richiesta, gli uffici comunali comunicheranno l’importo dovuto, con la possibilità di procedere al pagamento in un’unica soluzione oppure tramite rateizzazione.

