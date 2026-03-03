Ampia partecipazione all’incontro sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Written by Redazione• 3:11 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Sala gremita all’Università del Tempo Libero di Pontedera per l’iniziativa dedicata alle Disposizioni Anticipate di Trattamento, le cosiddette DAT, promossa dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’appuntamento, ospitato nella sede di via Stazione Vecchia, ha registrato la presenza di circa cento persone, a conferma dell’interesse crescente verso i temi legati all’autodeterminazione in ambito sanitario.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi gli aspetti giuridici, clinici e organizzativi delle DAT, offrendo ai partecipanti un quadro completo su come esprimere e formalizzare in anticipo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Ampio spazio è stato dedicato alle domande del pubblico, che hanno animato un confronto aperto su questioni delicate, tra cui il rapporto tra disposizioni anticipate e donazione di organi.

L’iniziativa rientra nell’impegno dell’ASL a favorire una maggiore informazione sui diritti della persona e sulle procedure per la registrazione delle proprie volontà. Un ringraziamento è stato rivolto all’Università del Tempo Libero e alla presidente Elena Pardocchi per la collaborazione e l’accoglienza.

Sono intervenuti Walter Pantani, coordinatore del Comitato di partecipazione della Società della salute Alta Val di Cecina – Valdera; Lisa Perugino, direttrice della Medicina legale area sud dell’ASL, che ha illustrato il quadro medico-legale; Simonetta Ghezzani, responsabile della rete URP di Pisa, Pontedera e Volterra, che ha spiegato le modalità di gestione e conservazione delle dichiarazioni; Federico Ciapparelli, medico di medicina generale, che ha evidenziato il ruolo del medico di famiglia nell’accompagnare il cittadino; Paolo Malacarne, già direttore dell’Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, che ha portato la propria esperienza clinica.

Le DAT permettono a ogni persona di stabilire in anticipo le proprie scelte in merito alle cure, rappresentando uno strumento fondamentale di tutela e consapevolezza. L’incontro ha offerto un’occasione concreta di informazione e dialogo su un tema che riguarda direttamente la vita e la dignità di ciascuno.

Last modified: Marzo 3, 2026