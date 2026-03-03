Giornata Mondiale del Linfedema: convegno a Pisa

Written by Redazione• 2:43 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 6 marzo, dalle 15 alle 18, l’aula magna storica della Sapienza (via Curtatone e Montanara, Pisa) ospiterà il convegno “Lymphedema Day”, organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Linfedema (World Lymphedema Day), che si celebra da undici anni in tutto il mondo.



Scopo della Giornata – cui parteciperanno alcuni tra i più conosciuti specialisti italiani – è dare informazioni su tutte le malattie linfatiche, tra cui il linfedema primario e secondario (LE), il lipedema (LI), la filariosi linfatica (IF), le malformazioni linfatiche (LM) e l’intero continuum linfatico (LC) delle patologie colpite dal sistema linfatico.

Il convegno è presieduto da Emanuele Cigna (foto), direttore della sezione Chirurgia plastica e microchirurgia dell’Aoup e ordinario di Chirurgia plastica. Introdurranno i lavori: Katia Belvedere – direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana -, Riccardo Zucchi – rettore dell’Università di Pisa – e Frida Scarpa – assessora del Comune di Pisa.

Last modified: Marzo 3, 2026