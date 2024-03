Ponsacco, viabilità: deviazione Linea TPL extraurbana 181 per lavori stradali dal 4 al 15 marzo

Scritto da admin• 11:17 pm• Ponsacco

PONSACCO – Autolinee Toscane comunica che, a causa di lavori di riqualificazione del manto stradale nel Comune di Ponsacco sarà chiusa la corsia di accesso da via Carducci a via Roma a Ponsacco.

Di conseguenza, da lunedì 4 marzo fino al venerdì 15 marzo 2024, verranno adottate le seguenti deviazioni di percorso:

Linea 181 “tratta PONSACCO → POGGINI“

A Ponsacco, il percorso regolare sarà su via Carducci fino alla rotatoria di piazza D’Appiano, quindi svoltare a destra su via Vanni (EVITANDO VIA ROMA), successivamente a sinistra su via Fratelli Bandiera, ancora a sinistra su via San Piero e Casato, successivamente a sinistra su via Di Gello, poi a destra su via Rospicciano, infine a destra su via Sauro, continuando il percorso regolare in direzione Poggini.

Per ulteriori informazioni, gli utenti sono invitati a consultare il sito www.at-bus.it o a contattare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00). È possibile anche seguire gli aggiornamenti sui canali social di Autolinee Toscane: Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

