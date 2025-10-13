Politiche per il lavoro, mercoledì al Polo Carmignani l’open day dedicato agli studenti internazionali dell’Università di Pisa per il progetto “Accendi il tuo Talento”

Written by admin• 3:58 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Comune di Pisa, in collaborazione con una rete di partner pubblici e privati, promuove mercoledì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso il Polo Carmignani, un open day dedicato agli studenti internazionali dell’Università di Pisa. L’evento è finalizzato alla presentazione del progetto “Accendi il tuo Talento”, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+. Il progetto, che ha già coinvolto oltre cento giovani, offre percorsi gratuiti per sviluppare nuove competenze, migliorare la propria occupabilità e facilitare l’inserimento lavorativo, anche per chi proviene da altri Paesi e vive a Pisa.

Sono già stati attivati corsi in diversi ambiti professionali, tra cui: Self empowerment per il talento femminile; Logistica e gestione digitale dei magazzini; Social media marketing; Servizi digitali ai cittadini; Bartending e finger food; Facilitazione digitale.

Sono in programma nuovi corsi per il mese di ottobre, incentrati su due aree strategiche: Ambiente e sostenibilità (es. manutenzione del verde, teatro ambientale); Digitale e innovazione (es. smart working, fab lab, servizi digitali).

Il progetto ha visto l’attivazione di 8 corsi per un totale di 308 ore di formazione, con 107 iscritti e 23 allievi che hanno già concluso il percorso formativo con il rilascio della dichiarazione degli apprendimenti. 15 partecipanti hanno ricevuto un’indennità di frequenza compresa tra 168 e 250 euro. È inoltre in partenza un percorso motivazionale (coaching) di 30 ore rivolto a un piccolo gruppo di beneficiari.

“Questo progetto – spiega l’assessore alle politiche del lavoro del Comune di Pisa Gabriella Porcaro – rappresenta una vera e propria leva strategica per lo sviluppo del nostro territorio. Come Comune, abbiamo scelto di investire con determinazione e visione, insieme ai nostri partner, per generare opportunità concrete dedicate soprattutto ai giovani. Al centro del nostro impegno ci sono la formazione, l’innovazione e l’inclusione, pilastri fondamentali per costruire una comunità dinamica e sostenibile. L’open day del 15 ottobre non è solo un evento: è un segnale forte di apertura e accoglienza, rivolto anche agli studenti internazionali che vivono e studiano a Pisa. Il nostro obiettivo è chiaro: fornire strumenti reali per valorizzare il talento, favorire l’integrazione e accompagnare le nuove generazioni nella costruzione di un futuro professionale solido, proprio qui, nella nostra città.”

“Accendi il tuo Talento” è un progetto finanziato con oltre 300mila euro nell’ambito del bando regionale “Talenti in Azione”, già presentato in 7 Comuni della zona pisana e in fase di ulteriore espansione. I partner di progettosono: Aforisma Impresa Sociale (capofila), Comune di Pisa, Polo Tecnologico di Navacchio, Industria Servizi Formazione, AIPD, CNA Servizi, Arnera Società Cooperativa Sociale, PAIM Cooperativa Sociale Onlus.

Per informazioni e iscrizioni: www.accendiiltuotalento.it

Last modified: Ottobre 13, 2025