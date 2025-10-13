Un paese in festa per la nuova pizzeria “Le Molina” dei fratelli Francesco e Fabiana a Molina di Quosa

Written by admin• 4:01 pm• San Giuliano Terme, Eventi/Spettacolo

MOLINA DI QUOSA – Un paese letteralmente in festa ha salutato con una calorosa inaugurazione “Le Molina”, la nuova pizzeria che apre le sue porte a Molina di Quosa in via Statale Abetone 162/A, nata dall’entusiasmo e dalla determinazione dei fratelli Francesco Mezzatesta e Fabiana Monaco.

Un taglio del nastro molto sentito e partecipato, alla presenza del referente sindacale di Confcommercio Pisa Luca Pisani e del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. “Dopo quattro mesi e mezzo di lavori e qualche imprevisto tecnico, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: aprire un’attività insieme nel cuore del paese” racconta Francesco Mezzatesta “ È la prima volta che lavoriamo fianco a fianco, anche se mia sorella ha già esperienza nel commercio. Per me invece è la prima esperienza da imprenditore, prima lavoravo in un calzaturificio”.

“Questo fondo era chiuso da tanto tempo e abbiamo voluto ridargli vita. Pensiamo che nel paese mancasse un’attività come questa, qualcosa di utile e accogliente per tutti. Siamo felici di aver portato qualcosa di nuovo a Molina. È un piccolo grande sogno che si realizza”.

Ampia e variegata l’offerta: “proporremo pizze, focacce, cecina e altre specialità da asporto, puntando su semplicità, qualità e un’atmosfera familiare”.

Esprime “i migliori auguri a Fabiana e Francesco” il referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani “una nuova attività che arricchisce l’offerta enogastronomica del Lungomonte pisano e allo stesso tempo una nuova luce che si accende sul territorio. Una doppia soddisfazione, perché a fare impresa sono due giovani che si mettono in gioco anche per offrire un servizio importante alla loro comunità. Siamo orgogliosi di sostenere e supportare realtà come “Le Molina”

Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli presente al taglio del nastro: “Ancora un’inaugurazione di un’attività significativa per il nostro Comune: la nuova pizzeria di Fabiana e Francesco a Molina di Quosa. Due giovani che con entusiasmo, coraggio e passione aprono una nuova attività nel settore della ristorazione, contribuendo a portare energia e vitalità in una delle nostre frazioni. A loro va il mio più sincero augurio per un percorso ricco di soddisfazioni. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere chi sceglie di investire e crescere nel nostro territorio, creando lavoro, servizi e comunità“

Last modified: Ottobre 13, 2025