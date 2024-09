Politiche abitative, prorogato il bando per i contributi all’affitto. Nuova scadenza il 30 settembre

Scritto da admin• 12:05 pm• Attualità, Pisa

PISA – È stato prorogato alle ore 23.59 di lunedì 30 settembre il termine ultimo per la presentazione delle domande per richiedere i contributi a integrazione del canone di affitto per l’anno 2024.



Sulla misura sono stati messi a disposizione complessivamente 592mila euro, di cui 528mila da parte dell’amministrazione comunale e 64mila euro da parte della Regione Toscana. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2024, o da data d’inizio effettivo del contratto di locazione, fino al 31 dicembre, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto.

Il bando e i relativi allegati sono disponibili a questo link: https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Bando-2024-Contributi-Canone-di-Locazione.



Per ogni altra ulteriore informazione, è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche della Casa scrivendo all’indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it, oppure chiamare il numero verde 800-981212 tutti i giorni compresa la domenica (ad esclusione dei festivi) dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 mentre la domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e con operatore virtuale al di fuori delle fasce orarie indicate.

