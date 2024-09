Synaesthesia in concerto al Giardino La Nunziatina di Pisa con l’album d’esordio Jeremy

Scritto da admin• 11:58 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Nuovo live di settembre al Giardino La Nunziatina di Pisa. È in programma per lunedì 23, alle 19,30, il concerto dei Synaesthesia: Jacopo Fusario (voce, chitarra elettrica e Lap steel), Andrea Bellini (batteria, chitarra), Davide Tortora (basso, tastiere), Giulio Bardi (chitarra elettrica).

Jeremy è l’album d’esordio uscito lo scorso aprile con 9 brani in inglese e 2 in italiano (Perdonami e una cover di Piero Ciampi); la città è Livorno, dove nasce la storia della band; l’etichetta è Baracca & Burattini.

A gennaio 2023 il gruppo si presenta al Banana studio di Livorno per registrare i primi tre demo. Grazie al primo,Deception and death, i Synaesthesia suonano al teatro Ariston in occasione delle finali del “Sanremo rock festival 2023”. A marzo 2024 esce il singolo Perdonamiall’interno del progetto Parole liberate vol. 2, che haicoinvolto artisti quali Morgan, Bandabardò, Tony Levin e Pat Mastelotto e che si è classificato al terzo posto alle Targhe Tenco 2024. Ad aprile 2024, dopo l’uscita del primo album, il gruppo partecipa al Festival 110 Hertzaprendo il concerto della Bandabardò.

I Synaesthesia nascono all’inizio del 2022 da due amici, Jacopo Fusario e Marco Trentini, al liceo Cecioni di Livorno. Dopo poco si aggiunge il batterista Andrea Bellini e il trio inizia a provare da subito i primi pezzi inediti scritti dal cantante e chitarrista Jacopo Fusario a Percorsi musicali, una scuola di musica livornese, aspettando di trovare un bassista. Il bassista tarda ad arrivare e il gruppo nel frattempo suona in alcuni eventi per la provincia livornese. Dopo qualche variazione di membri bassisti e un altro concerto alla festa del paese a Vicarello a settembre si unisce al gruppo il bassista attuale Davide Tortora. A marzo 2024 avviene un altro cambiamento nella formazione e subentra alla chitarra Giulio Bardi al posto di Marco Trentini.

