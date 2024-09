Sospensione dell’erogazione idrica nel quartiere CEP: lavori in corso

Scritto da admin• 12:11 pm• Attualità, Pisa

PISA – Acque informa che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 15 di martedì 24 settembre fino alle 2 di mercoledì 25 settembre. La sospensione riguarderà l’intero quartiere del CEP e le seguenti aree: via Andrea Pisano e relative traverse (nel tratto compreso tra via Testo e Largo Catallo, esclusa via Caduti del Lavoro), via Aurelia Nord (entrambi i lati, nel tratto compreso tra i civici 4 e 36), via delle Lenze e traverse (nel tratto compreso tra via Tesio e località Puntata), e via Rook.

Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno rapidamente.

Per ridurre i disagi, saranno predisposti due punti di approvvigionamento idrico sostitutivo: uno in piazzale Donatello, nei pressi dell’edicola, e l’altro in via Rook, vicino alla chiesa parrocchiale.

In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato di 24 ore, con inizio alle ore 15 di mercoledì 25 settembre fino alle 2 di giovedì 26.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389. Acque si scusa per i disagi.

Last modified: Settembre 20, 2024