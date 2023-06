Scritto da admin• 7:39 am• Pisa SC

PISA – Colpi di scena a non finire nelle due gare di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C.

Foggia e Lecco volano in finale dopo 120′ di battaglia.

Decisivi in entrambe le partite, i calci di rigori. Dopo il 2-2 dell’Adriatico, errore decisivo di Desogus.

Al Manuzzi il Lecco vince 1-0. Gol di Buso che pareggia il 2-1 dell’andata, poi il Lecco vince a sorpresa dopo i penalty.

Last modified: Giugno 9, 2023