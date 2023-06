Play-off serie B: Antenucci di rigore riagguanta il Cagliari all’ultimo respiro. Cagliari – Bari finisce 1-1

Scritto da admin• 7:51 am• Pisa SC

PISA – Si deciderà al ritorno chi tra Cagliari e Bari conquisterà la serie A. Alla Unipol Domus Arena finisce 1-1.



Sta di fatto che il Cagliari andato in vantaggio con il solito Lapadula è stato raggiunto da un calcio di rigore dell’ex Antenucci al 95’ si mangia le mani, ma deve ringraziare il suo portiere, che l’ha tenuto a galla con almeno cinque super parate ed è dovuto capitolare solo sulla rete di Antenucci appositamente entrato in campo per calciare il penalty.



Dal canto suo, il Bari al ritorno meglio piazzato in classifica, giocherà con due risultati su tre e davanti ai 60.000 del San Nicola. Allora non resta che attendere domenica 11 giugno alle ore 21 per il verdetto finale.

Last modified: Giugno 9, 2023