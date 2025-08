Pistoiese – Pisa: info sulla prevendita dei biglietti

Written by admin• 11:58 am• Pisa SC

PISA – La Società FC Pistoiese informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara amichevole Pistoiese-Pisa, in programma allo Stadio “Marcello Melani” giovedì 14 agosto (ore 19), sarà attiva a partire da giovedì 7 agosto p.v. in tutti i punti vendita del circuito GO2 e anche online www.go2.it

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato il settore ospiti Curva Sud (biglietto nominativo); tagliandi in vendita al prezzo di 10 euro. Ingresso omaggio per bambini Under 10 in tutti i settori.

Per ulteriori informazioni https://fcpistoiese1921.com/amichevole-di-lusso-al-melani-la-fc-pistoiese-ospita-il-pisa-neopromosso-in-serie-a/

Nella foto Pisanews i tifosi nerazzurri a Leverkusen

Last modified: Agosto 6, 2025