L’Università di Pisa sui nuovi totem digitali della città: al via la campagna video di orientamento 2025/2026

PISA –

PISA – Le immagini della nuova campagna video dell’Università di Pisa arricchiscono il palinsesto dei totem digitali recentemente installati dal Comune di Pisa, proiettando i volti e le storie degli studenti direttamente sulle vie della città.

Passeggiando per il centro storico o sul litorale di Tirrenia, è ora possibile imbattersi in Chiara, Lorenzo e Martina, protagonisti della nuova campagna di orientamento pensata per raccontare l’università attraverso un linguaggio narrativo, diretto e coinvolgente.

I video – tre brevi racconti intrecciati in un’unica narrazione corale – scorrono accanto ai contenuti turistici e culturali già in programmazione, come la campagna “Where is the tower?”. Un’iniziativa che rafforza il legame tra Ateneo e città, offrendo a visitatori, cittadini e futuri studenti uno sguardo autentico sulla quotidianità universitaria: tra studio, incontri, ricerca e vita urbana.

Dopo il debutto sui canali social di Unipi, la campagna prosegue nel cuore delle piazze cittadine: i sei totem digitali ad alta definizione diventano così veri e propri strumenti di comunicazione urbana, capaci di informare, orientare e raccontare Pisa come città universitaria viva e attrattiva.

“Ringrazio l’assessore Pesciatini e l’amministrazione comunale per aver reso possibile questa collaborazione – ha dichiarato il prof. Marco Macchia, delegato ai Rapporti con il Territorio dell’Università di Pisa –. I nuovi totem, oltre a promuovere Pisa come centro culturale e turistico d’eccellenza, offrono anche una finestra privilegiata sulla vita universitaria, raccontata attraverso le voci delle nostre studentesse e dei nostri studenti.”

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’Università – ha aggiunto l’assessore al turismo Paolo Pesciatini –. I totem civici rappresentano oggi un’efficace forma di comunicazione immediata, utile non solo ai turisti ma anche alla comunità universitaria e cittadina. Sono strumenti moderni e tecnologici, capaci di raggiungere migliaia di persone ogni giorno, e che mettiamo volentieri a disposizione per valorizzare, insieme, l’offerta turistica, culturale e formativa della nostra città.”

Last modified: Agosto 6, 2025