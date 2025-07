Aperitivo Sostenibile e Book-Crossing: Il Nuovo Progetto di BioBar Vicopisano

Written by admin• 12:11 pm• Vicopisano, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

VICOPISANO- A Vicopisano, alimentazione, partecipazione, sostenibilità e innovazione si intrecciano creando un vero e proprio ‘ecosistema sociale’: il progetto BioBar amplia le sue attività avviando una nuova partnership con Altromercato, importante realtà del commercio equo e solidale.

Per celebrare l’inizio di questa collaborazione, giovedì 3 luglio alle 17:30, presso il locale in via dei Mezzi 8, sarà offerto uno speciale aperitivo sostenibile con spiedini di frutta e verdure crude a filiera corta, frutta secca e prosecco Altromercato. In occasione dell’evento sarà inaugurato anche un angolo di book-crossing, realizzato in collaborazione con il gruppo letterario delle Acli “Libri in circolo”.

Saranno presenti Valentina Bertini, assessore del Comune di Vicopisano, Grazia Ambrosino, presidente di Aforisma, Francesca Tamberi, responsabile BioBar, Marco Bindi, consigliere e responsabile vendite esterne per “Il villaggio dei popoli” — realtà associata ad Altromercato — insieme ai referenti della cooperativa Arnera e delle Acli, che insieme ad Aforisma compongono Agal, la rete che gestisce il BioBar e il Polo Generazioni.

BioBar è uno spazio aperto e inclusivo, pensato come punto di incontro per chi desidera prendersi cura della propria salute, anche partendo da un semplice caffè.

Ogni prodotto racconta una scelta consapevole: ingredienti biologici, stagionali e provenienti da produttori locali, in un’ottica di sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. Da oggi, il BioBar arricchisce la propria offerta con prodotti equo-solidali da filiere certificate, realizzati senza sfruttamento sociale o ambientale, liberi da caporalato e basati su rapporti diretti con i produttori, senza intermediazioni. Tra questi, anche prodotti provenienti da terre confiscate alla mafia. In assortimento si potranno trovare pasta, salsa di pomodoro, snack, bibite, marmellate, miele, ceci, lenticchie e molto altro.

BioBar ospita inoltre il Punto Digitale Facile, che supporta i cittadini nell’utilizzo dei servizi online, come la gestione delle richieste per i bonus comunali, l’attivazione dello SPID e altri strumenti fondamentali per la vita quotidiana.

Accanto al BioBar operano anche gli altri servizi del Polo Generazioni: lo sportello contro la violenza di genere, gestito dalla Casa della Donna di Pisa; attività dedicate ai disturbi del comportamento alimentare; sportelli di orientamento al lavoro e contro la dispersione scolastica; l’Atelier Alzheimer, un centro di mantenimento delle autonomie gestito dall’associazione La Tartaruga, che offre fisioterapia, riabilitazione, attività fisica adattata e altri servizi specifici per anziani.

