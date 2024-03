Pisa – Ternana 1-0. Un incornata di Moreo decide una gara ostica

Scritto da admin• 3:32 pm• Pisa SC, Attualità

PISA – Il Pisa con un gol di Stefano Moreo al minuto 89 batte la Ternana conquista la sua seconda vittoria consecutiva della stagione e sale a quota 37 punti agganciando il Cittadella in graduatoria. Una vittoria sofferta arrivata nel finale dopo che gli umbri avevano colpito ben tre legni con Luperini, Favilli e Lucchesi. Loria in più di una circostanza ha salvato la sua porta con interventi decisivi su Luperini e Favilli. Un successo fondamentale in vista della difficile trasferta di Como della prossima settimana che dà alla classifica tutto un altro significato.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Il Pisa cerca il suo secondo successo consecutivo (cosa mai accaduta in stagione) e lo fa contro la Ternana orfana dei suoi attaccanti: Bonfanti e Torregrossa fuori per infortunio. Aquilani si affida inizialmente al 4-2-3-1 con la conferma di Loria tra i pali e il pacchetto arrestrato a quattro formato da Calabresi, Caracciolo, Canestrelli e Barbieri. Marin ed Esteves sono schierati come a Cittadella a copertura della difesa. Tramoni L., Arena e Tourè avranno inizialmente il compito di innescare Moreo unica punta preferito a Mlakar. La Ternana di mister Roberto Breda riaponde con un iniziale 3-5-2. Davanti a Iannarilli ci sono Sgarbi, Capuano e Lucchesi. Casasola e Carboni sono gli esterni del centrocampo a cinque completato dal,pisano Luperini, l’ex Fiorentina Amatucci e Pyyhtia. Davanti la coppia formata da Pereiro e l’altro pisano Favilli.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Ternana in completo bianco. Primi minuti di studio senza particolari emozioni eccezion fatta per una bella azione non concretizzata da Lisandru Tramoni. La prima grande occasione è del Pisa: rilancio di Loria con Moreo che appoggia di testa a Tourè il quale avanza e trova in verticale Tramoni che senza guardare calcia di sinistro: Iannarilli respinge con il corpo. Peccato, era una bella occasione per passare in vantaggio. Il Pisa fraseggia molto bene. L’Arena incita i ragazzi di mister Aquilani. La Ternana soffre il gioco dei nerazzurri e aspetta il Pisa nella propria tre quarti campo. I nerazzurri non riescono però ad avvicinarsi pericolosamente alla porta della Ternana. Gli umbri si rendono però pericolosi al minuto 33: cross dalla destra di Casasola che trova tutto solo Luperini sul secondo palo, il suo colpo di testa supera Loria, ma si infrange sulla traversa. Il Pisa si salva ma risponde poco dopo. Traversone dalla sinistra di Lisandru Tramoni che trova sul secondo palo Barbieri che incrocia il sinistro al volo respinto respinto nei pressi della linea di porta da Casasola. Il Pisa dopo aver scampato il pericolo e aver costruito due palle gol torna in fiducia. Dai venticinque metri ci prova anche Stefano Moreo, palla a lato con Innarilli sulla traiettoria. Ultimi minuti della prima frazione molto vivaci. Marin perde un brutto pallone a centrocampo poi finisce sulla lista dei cattivi e poco dopo la stessa sorte tocca a Favilli che va giù in area protesta e si becca il cartellino. Si accendono gli animi in campo, Giua è costretto ad usare le cattive. Al 43′ punizione per il Pisa che però non viene sfruttata a dovere. Ancora Pisa però coraggiosamente in avanti con il cross di Tourè per la testa di Lisandru Tramoni che non arriva alla deviazione aerea, Un solo minuto di recupero assegnato da Giua. La prima frazione si chiude con un corner per il Pisa che non ha esito. Si va al riposo sullo 0-0 e con un possesso palla superiore al 63% per la squadra di Aquilani.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa dentro Valoti per Lisandru Tramoni nel Pisa, mentre Breda conferma l’undici di partenza. Pronti via e cross da sinistra di Barbieri proprio per Valoti che tocca sotto misura palla deviata in corner. Dalla bandierina palla che da Arena arriva a Barbieri che come a Cittadella prova l’esterno destro, palla che termina sul fondo. Poco dopo la Ternana va vicinissimo al vantaggio: Pereiro innesca Favilli che controlla e con il sinistro, Loria sarebbe battuto, ma la sfera colpisce il montante. Secondo palo per la Ternana dopo quello colpito da Luperini nella prima frazione. Buon momento per gli umbri. Favilli raccoglie un disimpegno errato sinistro dal limite con Loria che si allunga e devia in angolo. Dalla bandierina ancora i ragazzi di Breda sono pericolosi e colpiscono il terzo palo con Lucchesi. Pisa fortunato nella circostanza. Aquilani prova a spezzare il ritmo degli umbri con l’inserimento di D’Alessandro e Beruatto in luogo di Arena e Calabresi. La Ternana però è ancora pericolosa con Luperini che costringe agli straordinari Loria ancora bravo a deviare in corner. Pisa in affanno, Ternana alla ricerca del gol in maniera insistente. Il Pisa allenta la pressione. Breda inserisce Raimondo al posto di Pereiro. Moreo conquista una punizione sulla tre quarti umbra che il Pisa non sfrutta. D’Alessandro salva sul secondo palo, un cross molto pericoloso. Il corner degli umbri non ha esito. Il Pisa prova a portarsi in avanti. Dal limite ci prova prima Esteves e poi Beruatto con il sinistro, palla alta sopra la traversa. Doppio cambio per Breda a dodici dalla fine. Escono Pyyhtia e un fischiatissimo Favilli. Nel Pisa poco più tardi dentro Miguel Veloso per Esteves. Gara non bella che vive ci folate. Luperini conquista un angolo dubbio per la Ternana. Sul corner però niente di fatto. Il Pisa risponde subito. Tourè dalla parte opposta si guadagna un corner anche quello non sfruttato. Il Pisa trova la rete proprio dalla bandierina al minuto 88: Veloso crossa sul primo palo per la testa di Moreo che deposuta alle spalle di Iannarilli: 1-0, Esplode l’Arena. Pisa in vantaggio. Sono quattro i minuti di recupero. Dionisi rileva Carboni. La Ternana assedia l’area di rigore nerazzurra. conquista tre corner. Proprio Dionisi di testa impegna Iannarilli che respinge. Finisce con la vittoria del Pisa che sale a quota 37 punti in classifica.

PISA – TERNANA 1-0



PISA (4-2-3-1): Loria; Calabresi (61′ Beruatto), Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Esteves (81′ Veloso), Marin; Tramoni L. (46′ Valoti), Arena (61′ D’Alessandro), Toure; Moreo. A disp. Nicolas, Leverbe, Hermannsson, Sala, Mlakar, Masucci, De Vitis, Piccinini. All. Alberto Aquilani

TERNANA (3-5-2) Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia (78′ Labojko), Carboni (90′ Dionisi), Pereiro (69′ Raimondo), Favilli (78′ Distefano). A disposizione Franchi, Sorensen, Dalle Mura, Zuberek, Faticanti, Favasuli, Margineanò. All. Roberto Breda.

ARBITRO: Giua della sezione di Olbia (Ass. Affatato-Fontemurato). Quarto uomo: Pezzopane. VAR: Di Martino. AVAR: Muto

RETI: 89′ Moreo (P)

NOTE: giornata nuvolosa, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Marin (P), Favilli (T), Sgarbi (T). Angoli 5-8. Rec pt 1′, st 4′. Spettatori 6.911.

Last modified: Marzo 9, 2024